Torreón: evalúa Miguel Riquelme reajustes en su gabinete tras avance en la inspección de dependencias

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: evalúa Miguel Riquelme reajustes en su gabinete tras avance en la inspección de dependencias
    El Municipio analiza alternativas para resolver las deudas de SIMAS Torreón con Conagua y CFE, dijo el alcalde Miguel Ángel Riquelme. SANDRA GÓMEZ

El alcalde de Torreón concluye la supervisión de las dependencias municipales y analiza posibles cambios en su equipo

TORREÓN, COAH.- El munícipe Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer que se encuentra en la fase definitoria de la supervisión a las diversas dependencias de la Administración Municipal. Tras concluir las visitas correspondientes, determinará los movimientos pertinentes, de modo que no desestimó la posibilidad de concretar más modificaciones en su equipo de trabajo.

Puntualizó que este diagnóstico general está por terminar y tiene como propósito constatar directamente la operatividad de cada dirección, sus requerimientos inmediatos y el manejo de los fondos otorgados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-especialistas-proponen-peritajes-del-mismo-ramo-para-evaluar-la-praxis-medica-HD22740722

Detalló que aún le resta supervisar áreas operativas como Tránsito y Vialidad, Protección Civil y el Centro de Justicia Municipal, espacios donde constatará la efectividad de la plantilla, la atención que ofrecen y las limitaciones presupuestarias que impactan sus labores.

“Detectamos dependencias operando con techos financieros insuficientes y otras donde el gasto no atendía lo prioritario. Analizamos los requerimientos urgentes de mantenimiento y trabajo operativo para definir el rumbo a seguir”.

Subrayó que la fiscalización no abarca solo la labor de los titulares, sino también el esquema de asignación presupuestal heredado de la gestión previa, a fin de encauzar los fondos públicos hacia los rubros más urgentes de la ciudad.

En un asunto distinto, el edil dio a conocer que la administración municipal afina el esquema legal para solucionar los compromisos financieros pendientes que mantiene Simas Torreón frente a la Conagua y la CFE.

Mencionó que las pláticas muestran progresos significativos y que el titular del organismo, Xavier Herrera, detallará los convenios al concretarse. Asimismo, apuntó que evalúa junto al consejero jurídico Gerardo Márquez los procedimientos judiciales ligados a estas deudas para fijar la postura oficial del Municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Miguel Riquelme

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy, en campaña

Andy, en campaña
true

Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?
true

POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila
Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento.

Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
El enoturismo y las bodas de destino han incrementado la demanda de hospedaje en el Pueblo Mágico.

Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche
El encuentro contará con la participación de jugadores originarios de Piedras Negras.

Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras
El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate.

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común.

Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares