Torreón: evalúa Miguel Riquelme reajustes en su gabinete tras avance en la inspección de dependencias

Puntualizó que este diagnóstico general está por terminar y tiene como propósito constatar directamente la operatividad de cada dirección, sus requerimientos inmediatos y el manejo de los fondos otorgados.

TORREÓN, COAH.- El munícipe Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer que se encuentra en la fase definitoria de la supervisión a las diversas dependencias de la Administración Municipal. Tras concluir las visitas correspondientes, determinará los movimientos pertinentes, de modo que no desestimó la posibilidad de concretar más modificaciones en su equipo de trabajo.

Detalló que aún le resta supervisar áreas operativas como Tránsito y Vialidad, Protección Civil y el Centro de Justicia Municipal, espacios donde constatará la efectividad de la plantilla, la atención que ofrecen y las limitaciones presupuestarias que impactan sus labores.

“Detectamos dependencias operando con techos financieros insuficientes y otras donde el gasto no atendía lo prioritario. Analizamos los requerimientos urgentes de mantenimiento y trabajo operativo para definir el rumbo a seguir”.

Subrayó que la fiscalización no abarca solo la labor de los titulares, sino también el esquema de asignación presupuestal heredado de la gestión previa, a fin de encauzar los fondos públicos hacia los rubros más urgentes de la ciudad.

En un asunto distinto, el edil dio a conocer que la administración municipal afina el esquema legal para solucionar los compromisos financieros pendientes que mantiene Simas Torreón frente a la Conagua y la CFE.

Mencionó que las pláticas muestran progresos significativos y que el titular del organismo, Xavier Herrera, detallará los convenios al concretarse. Asimismo, apuntó que evalúa junto al consejero jurídico Gerardo Márquez los procedimientos judiciales ligados a estas deudas para fijar la postura oficial del Municipio.