Planea Conagua apagar todos los pozos de La Laguna para 2027

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que todos los pozos de extracción de la Región Laguna serán cerrados antes de 2027, fecha en la que el Sistema Agua Saludable operará a plena capacidad para asegurar suministro de agua potable a los hogares.

Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, señaló que el agua que actualmente se entrega a los operadores municipales ya no contiene arsénico, pero serán estos organismos los responsables de garantizar que el líquido cumpla con los estándares de cloración antes de llegar a los domicilios.

El agua recorre más de 360 kilómetros hasta los municipios, por lo que requiere un manejo integral para mantener los niveles de cloro adecuados. Se instalarán casetas de cloración en cada punto de entrega y se realizarán barridos de tuberías para asegurar la calidad del suministro. Mientras tanto, se recomienda hervir el agua antes de consumirla.

El proyecto Agua Saludable tiene como objetivo reducir la dependencia de los pozos locales, muchos de los cuales extraen agua con altos niveles de arsénico, poniendo en riesgo la salud de la población. Actualmente, Torreón cuenta con 96 pozos, Lerdo con seis, Tlahualilo ha cerrado uno y Bermejillo ya recibe agua totalmente del sistema.

El plan contempla un suministro constante y seguro a los municipios de Coahuila y Durango beneficiados, con proyección de funcionamiento continuo hasta 2045. La iniciativa busca sustituir gradualmente el agua del acuífero por agua del río Nazas, asegurando que la calidad del líquido en los hogares cumpla con los estándares de potabilidad.

Riestra Beltrán enfatizó que la coordinación con los operadores municipales será clave para mantener la potabilidad del agua en toda la región. A futuro, la meta es que el agua llegue de manera estable y segura a cada hogar, eliminando progresivamente la extracción de pozos contaminados y consolidando el Sistema Agua Saludable como la principal fuente de suministro de La Laguna.

