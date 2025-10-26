Torreón: Salud Pública cuida tus pasos, da tratamientos de podología a bajo costo

Torreón
/ 26 octubre 2025
    Torreón: Salud Pública cuida tus pasos, da tratamientos de podología a bajo costo
    Ciudadanos pueden acudir directamente o agendar cita para recibir atención profesional. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El programa busca prevenir complicaciones del pie diabético y mejorar la calidad de vida de los torreonenses. Las consultas se ofrecen de lunes a viernes

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer la atención médica preventiva y apoyar la economía familiar, la Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón ofrece consultas de podología a bajo costo, disponibles de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, explicó que la atención podológica resulta esencial para mantener la salud de los pies, prevenir complicaciones y mejorar la movilidad. “Un buen cuidado de ellos puede mejorar la postura, reducir dolores y prevenir problemas a largo plazo”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Fortalecen colaboración para cuidar la Sierra y Cañón de Jimulco

En las instalaciones de la dependencia municipal se cuenta con personal especializado para atender afecciones como pie diabético, uñas encarnadas, lesiones deportivas, callosidades y durezas, entre otras.

El funcionario reiteró que el gobierno encabezado por Román Alberto Cepeda González mantiene su compromiso con la salud preventiva, mediante servicios accesibles y de calidad dirigidos especialmente a los sectores más vulnerables.

Las personas interesadas pueden agendar cita al 872 100 03 87 o acudir directamente a la Dirección de Salud Pública Municipal, ubicada en avenida Ocampo 1167 Oriente, colonia Centro, entre las calles Niños Héroes y Mariano López Ortiz.

