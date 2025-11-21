Planeación urbana y vivienda sostenible, ejes del Implan para 2025

Torreón
/ 21 noviembre 2025
    Planeación urbana y vivienda sostenible, ejes del Implan para 2025
    El director del Implan, Eduardo Terrazas Ramos, durante la presentación de proyectos ante las comisiones municipales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El instituto destacó que Torreón es de los pocos municipios que apuestan por la planeación a largo plazo

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) de Torreón expuso ante la Comisión Metropolitana y la Comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo los proyectos que integran su agenda estratégica para el cierre de 2025.

Durante la sesión, Eduardo Terrazas Ramos, director del organismo, destacó que Torreón es uno de los pocos municipios del país que mantiene una apuesta firme por la planeación a largo plazo mediante instituciones especializadas como el Implan.

TE PUEDE INTERESAR: Invierten 2.5 mdp en renovación de espacio público y techumbre en la colonia Las Julietas

Subrayó que el organismo coordina los procesos de planeación con el respaldo de un Consejo Directivo integrado por regidores, funcionarios, ciudadanía y representantes de diversos sectores.

Terrazas Ramos detalló que este año el Implan trabaja en proyectos prioritarios organizados en áreas como el Sistema Municipal de Información, Planeación, Evaluación y Gestión de Proyectos.

Entre los ejes presentados destacan el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, la procuración de fondos y asuntos internacionales, el plan de acción de vivienda adecuada, asequible y sostenible, así como un estudio sobre relocalización y desarrollo educativo tecnológico.

Las y los regidores presentes manifestaron su respaldo para fortalecer los proyectos que impulsa el organismo en beneficio del crecimiento ordenado del municipio. A la reunión acudieron también los directores de las distintas áreas del Implan.

La Comisión Metropolitana es presidida por la regidora María Fernanda González Aponte, mientras que la Comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo está encabezada por el regidor Luis Alberto Ortiz Zorrilla.

Temas


Crecimiento
Desarrollo Urbano

Organizaciones


Implan

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Usuarios llegaron al establecimiento y únicamente encontraron una nota anunciando el cierre temporal por “motivos operativos”.

Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares
true

Humanizar la seguridad a propósito de la marcha pasada de la Generación Z
Autoridades económicas reportan un panorama sin riesgos de paros técnicos en la región.

Ramos Arizpe descarta paros técnicos y despidos masivos para este invierno: garantizan estabilidad industrial
true

Coahuila: Región Carbonífera, ¿qué tipo de ‘empujón’ requiere?
No más violencia

No más violencia
México competirá en Trinidad y Tobago y Paraguay con representación coahuilense en categorías Mayor y Juvenil.

Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre
true

El caño del creador
true

¿Por qué el panista Pedro Garza se suma al equipo de Guadalupe, NL?