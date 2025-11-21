Planeación urbana y vivienda sostenible, ejes del Implan para 2025

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) de Torreón expuso ante la Comisión Metropolitana y la Comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo los proyectos que integran su agenda estratégica para el cierre de 2025.

Durante la sesión, Eduardo Terrazas Ramos, director del organismo, destacó que Torreón es uno de los pocos municipios del país que mantiene una apuesta firme por la planeación a largo plazo mediante instituciones especializadas como el Implan.

Subrayó que el organismo coordina los procesos de planeación con el respaldo de un Consejo Directivo integrado por regidores, funcionarios, ciudadanía y representantes de diversos sectores.

Terrazas Ramos detalló que este año el Implan trabaja en proyectos prioritarios organizados en áreas como el Sistema Municipal de Información, Planeación, Evaluación y Gestión de Proyectos.

Entre los ejes presentados destacan el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, la procuración de fondos y asuntos internacionales, el plan de acción de vivienda adecuada, asequible y sostenible, así como un estudio sobre relocalización y desarrollo educativo tecnológico.

Las y los regidores presentes manifestaron su respaldo para fortalecer los proyectos que impulsa el organismo en beneficio del crecimiento ordenado del municipio. A la reunión acudieron también los directores de las distintas áreas del Implan.

La Comisión Metropolitana es presidida por la regidora María Fernanda González Aponte, mientras que la Comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo está encabezada por el regidor Luis Alberto Ortiz Zorrilla.