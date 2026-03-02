Planetarium Torreón se prepara para la ‘Luna de sangre’

TORREÓN, COAH.- El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo inolvidable la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026: un eclipse total de Luna, fenómeno en el que el satélite natural cruzará completamente la sombra de la Tierra hasta adquirir el característico tono rojizo conocido como “Luna de sangre”.

Para disfrutarlo al máximo, el Planetarium del Bosque Urbano iniciará actividades desde las 4:30 horas. El recinto pondrá a disposición del público telescopios profesionales y asesoría especializada para enriquecer la experiencia de observación.

Este fenómeno ocurre cuando la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna provoca que nuestro planeta proyecte su sombra sobre el satélite. La tonalidad carmesí se produce debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre.

El acceso tendrá un costo de 50 pesos. Quienes prefieran observarlo desde casa podrán seguir la transmisión en tiempo real a través de la página de Facebook del Planetarium.

Cabe señalar que la visibilidad dependerá de las condiciones climáticas, por lo que se recomienda verificar el estado del tiempo en redes sociales antes de asistir. Se trata de una oportunidad única para conectar con el cosmos desde la Comarca Lagunera.