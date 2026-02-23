Cielo se teñirá de rojo en México... se aproxima la Luna de Sangre en marzo de 2026

El cielo nocturno regalará uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la Luna de Sangre. Se trata del primer eclipse lunar total de 2026, un fenómeno que teñirá al satélite natural de la Tierra con un tono rojizo intenso y que podrá observarse desde cualquier punto de México.

El evento genera expectativa no solo entre aficionados a la astronomía, sino también entre quienes disfrutan mirar el cielo en las madrugadas. Este tipo de eclipses no ocurren con frecuencia, y el próximo con características similares no se repetirá hasta 2028.

De acuerdo con la NASA, el eclipse será visible en gran parte del mundo, incluyendo América del Norte, Centroamérica y algunas regiones de Asia y Oceanía.

CUÁNDO Y CÓMO SE PODRÁ VER

El eclipse lunar total se desarrollará durante la noche del lunes 2 de marzo y la madrugada del martes 3 de marzo de 2026. Tendrá una duración aproximada de 5 horas y 39 minutos, alcanzando su punto máximo cerca de las 05:33 horas (tiempo del centro de México).

Una de las ventajas de este fenómeno es que puede observarse a simple vista, sin telescopios ni filtros especiales. A diferencia de los eclipses solares, no representa riesgo para la vista humana.

La recomendación principal es buscar un sitio con cielo despejado y baja contaminación lumínica para disfrutar mejor los detalles del cambio de color de la Luna.

POR QUÉ LA LUNA SE VUELVE ROJA

El efecto conocido como Luna de Sangre ocurre cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Aunque podría pensarse que la Luna debería oscurecerse por completo, sucede lo contrario: adquiere un tono rojizo o anaranjado.

Esto ocurre porque la atmósfera terrestre actúa como un filtro natural. La luz azul se dispersa, mientras que las longitudes de onda rojas logran atravesar la atmósfera y se reflejan en la superficie lunar.

El tono final puede variar dependiendo de factores como la contaminación atmosférica, el polvo en suspensión o las condiciones climáticas del momento.

RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR EL FENÓMENO

Observar un eclipse lunar es una experiencia sencilla, pero algunos factores pueden mejorar la visibilidad del evento.

• Buscar un lugar alto con horizonte despejado y poca luz artificial

• Comenzar a observar al menos 30 minutos antes del punto máximo

• Revisar el pronóstico del clima para evitar nubes o neblina

Estos elementos pueden marcar la diferencia entre una observación promedio y una experiencia memorable.

DATOS CURIOSOS

• Los eclipses lunares totales pueden durar varias horas, mucho más que los eclipses solares.

• El color rojo puede variar desde tonos cobrizos hasta marrón oscuro dependiendo de la atmósfera terrestre.

• Civilizaciones antiguas asociaban la Luna de Sangre con presagios o eventos sobrenaturales.

La llegada de este eclipse lunar total representa una oportunidad poco común para observar un fenómeno astronómico visible sin instrumentos y que combina ciencia, naturaleza y asombro en una sola madrugada.