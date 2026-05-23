Podría experimentar la Comarca Lagunera días lluviosos, según pronósticos de la CNA
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La Comisión Nacional del Agua prevé un incremento importante en el potencial de lluvias para la Comarca Lagunera durante este domingo, con probabilidades de precipitación de hasta 70 por ciento
TORREÓN, COAH.- Los remanentes de la inestabilidad atmosférica y los vientos fuertes darán paso a un incremento notable en el potencial de lluvias para la Comarca Lagunera a partir de la madrugada y mañana de este domingo, según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua.
El organismo meteorológico detalló que la probabilidad de precipitaciones en la zona metropolitana inició este sábado desde las 2:00 horas con apenas un 20%, pero se prevé que escale de forma contundente hasta alcanzar un 70% en el transcurso de la jornada.
Esta evolución en el termómetro y el cielo responde a la interacción de una línea seca con canales de baja presión, el flujo de humedad y la inestabilidad en el ambiente. Dichos fenómenos son los mismos que en fechas recientes desataron tolvaneras, vientos de hasta 55 kilómetros por hora y chubascos ligeros en la periferia lagunera.
Durante el sábado, las condiciones seguirán siendo propicias para la caída de agua, acompañadas de ráfagas de viento y una humedad ambiental que rondará el 48%; no obstante, el punto de inflexión climatológico se espera para las primeras horas del domingo.
Respecto a las temperaturas, para hoy se calcula una máxima de 32 °C y una mínima de 20 °C. Para el día de mañana, las proyecciones indican que la ventana de lluvias se extenderá hasta las 14:00 horas, momento en el que la probabilidad aún se ubicará en un significativo 40%.