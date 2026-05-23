Podría experimentar la Comarca Lagunera días lluviosos, según pronósticos de la CNA

El organismo meteorológico detalló que la probabilidad de precipitaciones en la zona metropolitana inició este sábado desde las 2:00 horas con apenas un 20%, pero se prevé que escale de forma contundente hasta alcanzar un 70% en el transcurso de la jornada.

TORREÓN, COAH.- Los remanentes de la inestabilidad atmosférica y los vientos fuertes darán paso a un incremento notable en el potencial de lluvias para la Comarca Lagunera a partir de la madrugada y mañana de este domingo, según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua.

Esta evolución en el termómetro y el cielo responde a la interacción de una línea seca con canales de baja presión, el flujo de humedad y la inestabilidad en el ambiente. Dichos fenómenos son los mismos que en fechas recientes desataron tolvaneras, vientos de hasta 55 kilómetros por hora y chubascos ligeros en la periferia lagunera.

Durante el sábado, las condiciones seguirán siendo propicias para la caída de agua, acompañadas de ráfagas de viento y una humedad ambiental que rondará el 48%; no obstante, el punto de inflexión climatológico se espera para las primeras horas del domingo.

Respecto a las temperaturas, para hoy se calcula una máxima de 32 °C y una mínima de 20 °C. Para el día de mañana, las proyecciones indican que la ventana de lluvias se extenderá hasta las 14:00 horas, momento en el que la probabilidad aún se ubicará en un significativo 40%.