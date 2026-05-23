Podría experimentar la Comarca Lagunera días lluviosos, según pronósticos de la CNA

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Torreón
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    Podría experimentar la Comarca Lagunera días lluviosos, según pronósticos de la CNA
    La probabilidad de lluvias en la Comarca Lagunera aumentará considerablemente durante este fin de semana, de acuerdo con la Conagua. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La Comisión Nacional del Agua prevé un incremento importante en el potencial de lluvias para la Comarca Lagunera durante este domingo, con probabilidades de precipitación de hasta 70 por ciento

TORREÓN, COAH.- Los remanentes de la inestabilidad atmosférica y los vientos fuertes darán paso a un incremento notable en el potencial de lluvias para la Comarca Lagunera a partir de la madrugada y mañana de este domingo, según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua.

El organismo meteorológico detalló que la probabilidad de precipitaciones en la zona metropolitana inició este sábado desde las 2:00 horas con apenas un 20%, pero se prevé que escale de forma contundente hasta alcanzar un 70% en el transcurso de la jornada.

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Esta evolución en el termómetro y el cielo responde a la interacción de una línea seca con canales de baja presión, el flujo de humedad y la inestabilidad en el ambiente. Dichos fenómenos son los mismos que en fechas recientes desataron tolvaneras, vientos de hasta 55 kilómetros por hora y chubascos ligeros en la periferia lagunera.

Durante el sábado, las condiciones seguirán siendo propicias para la caída de agua, acompañadas de ráfagas de viento y una humedad ambiental que rondará el 48%; no obstante, el punto de inflexión climatológico se espera para las primeras horas del domingo.

Respecto a las temperaturas, para hoy se calcula una máxima de 32 °C y una mínima de 20 °C. Para el día de mañana, las proyecciones indican que la ventana de lluvias se extenderá hasta las 14:00 horas, momento en el que la probabilidad aún se ubicará en un significativo 40%.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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