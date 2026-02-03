Intec Don Bosco se alista para competir en ligas locales, nacionales y la Copa Panamericana

Fútbol
/ 3 febrero 2026
    Intec Don Bosco se alista para competir en ligas locales, nacionales y la Copa Panamericana
    El conjunto salesiano competirá con dos equipos varoniles y uno femenil en futbol asociación. FOTO: CORTESÍA

El Instituto Salesiano inició su actividad deportiva del semestre enero–julio de 2026 con la confirmación de su participación en torneos locales, nacionales e internacionales

El Instituto Salesiano Tecnológico Don Bosco dio inicio formal a su actividad competitiva del semestre enero–julio de 2026 con la toma de la fotografía oficial realizada el pasado 25 de enero, un acto simbólico que marcó el arranque de su participación en torneos locales, nacionales e internacionales. La institución saltillense afronta este periodo con una agenda amplia y con presencia en distintas categorías del futbol asociación.

Para este semestre, el Don Bosco competirá con tres equipos: dos en la rama varonil y uno en la femenil. La planificación deportiva contempla su intervención en ligas de desarrollo regional, competencias nacionales de cuarta y quinta división, así como torneos de carácter internacional, lo que representa un reto importante para el proyecto formativo del plantel.

En el ámbito local y regional, uno de los compromisos será la Borregos League en su segunda edición, organizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Saltillo. Este torneo se ha consolidado como un espacio competitivo entre instituciones educativas y clubes de la región, y será una de las primeras pruebas del semestre para los equipos del Don Bosco.

A nivel nacional, la institución tendrá actividad en la Liga La4, correspondiente a la Cuarta División Mexicana, dentro de la Conferencia Norte. En este grupo competirán equipos como Santiago de Nuevo León, actual campeón, Lara FC de Francisco I. Madero, Cruz Azul Ramos Arizpe, Ceforuva de Torreón y el propio Intec Don Bosco de Saltillo, en un calendario que exigirá regularidad y constancia.

En la Quinta División Mexicana, también dentro de la Conferencia Norte, el Don Bosco se medirá ante clubes como Saltillo FC, Tigres San Pedro, Dragonez de Ramos Arizpe, Cruz Azul Ramos Arizpe, Cefor Pachuca, Atlas FC Saltillo y Ceforuva, en una competencia donde el instituto buscará defender el título obtenido en la temporada anterior.

Además, el equipo participará en el Torneo Salesiano 2026, que se celebrará en San Luis Potosí, un certamen que reúne a instituciones de la red salesiana y que forma parte del calendario tradicional de la congregación.

$!El cuerpo técnico encabezado por Emmanuel Sánchez dirigirá el proyecto deportivo durante el semestre enero–julio de 2026.
El cuerpo técnico encabezado por Emmanuel Sánchez dirigirá el proyecto deportivo durante el semestre enero–julio de 2026. FOTO: CORTESÍA

El compromiso más destacado del semestre será la Copa Panamericana Sub-18, programada del 27 al 30 de marzo en San Salvador, El Salvador. El Intec Don Bosco asistirá como campeón de la Quinta División Mexicana y representará a Saltillo y a México frente a equipos de Guatemala, El Salvador, Brasil, Paraguay y Costa Rica.

El proyecto deportivo estará encabezado por Emmanuel Sánchez como director técnico, acompañado por Alexis Martínez como auxiliar técnico y Javier Cepeda como preparador físico, quienes serán los responsables de coordinar la preparación y el desarrollo de los equipos durante este exigente semestre.

