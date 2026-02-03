Gustavo Petro califica de ‘positiva’ la reunión con Donald Trump: ‘nos llevamos muy bien’

La Casa Blanca fue sede de una reunión presidencial entre Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro. Con anterioridad, funcionarios estadounidenses aclararon que los mandatarios tratarían temas relacionados con la seguridad binacional y la lucha contra el narcotráfico. Dicha junta se realizó en un contexto ‘turbulento’, luego de que Trump amenazara con acciones militares a Colombia y de acusar a Petro de traficar drogas hacia Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: Reunión Trump-Petro podría terminar en distensión o discordia con líder colombiano No obstante, al salir de la reunión, ambos aseguraron que se trató de una conversación productiva y optimista, tras “un momento de grave tensión”.

DONALD TRUMP DESTACÓ BUENA RELACIÓN CON EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO El mandatario estadounidense dijo a medios de comunicación que él y su homólogo se llevaron “muy bien”, y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones, haciendo referencia a la acusación contra Petro y su familia, en la que se les denominó como personas involucradas en el tráfico de drogas. “Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso”, explicó el presidente estadounidense.

Agregó que: “También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica”. GUSTAVO PETRO TERMINA REUNIÓN CON UNA ‘IMPRESIÓN POSITIVA’ El colombiano destacó que, tras la reunión, obtuvo una impresión positiva, pese a las diferencias. Por lo mismo, Petro le extendió una invitación a Trump para visitar Cartagena. “La impresión que tengo de una reunión reciente, hace apenas unas horas, es, ante todo, positiva”, dijo el presidente de Colombia, agregando que “las fotos y el ambiente de la reunión demuestran un encuentro entre iguales, que piensan diferente, pero son capaces de encontrar caminos conjuntos”.

En rueda de prensa en Washington D. C., el Presidente @PetroGustavo afirmó que, pese a las diferencias en temas como narcotráfico y energía, la reunión con el presidente Donald Trump dejó un balance optimista y resaltó que la libertad es el principal punto de encuentro entre...

Petro explicó que, como muestra del tono cordial del encuentro, Trump le obsequió una gorra con el lema político “Make America Great Again”, en la que el mandatario colombiano escribió con un lapicero la palabra “Americas”. TE PUEDE INTERESAR: Petro estará en la Casa Blanca tras las acusaciones de Trump sobre fomentar el narcotráfico TRUMP RECIBE LISTA CON NOMBRES DE NARCOTRAFICANTES QUE RESIDEN FUERA DE COLOMBIA En la rueda de prensa encabezada por Petro, desde Washington, se reveló que Donald Trump recibió una lista de nombres capos del narcotráfico que viven fuera del territorio colombiano. “La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos”, dijo Petro tras el encuentro. El colombiano defendió su política de sustitución de cultivos de coca y de persecución de los grandes capos, en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico que, según él, perjudica a los campesinos. El presidente criticó las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre extensión de campos de coca y sobre producción de cocaína, que la Casa Blanca ha utilizado para acusar a Colombia de no cooperar contra el narcotráfico.