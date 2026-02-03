¿La proteína realmente sacia el hambre?

Por: Alice Callahan

Para Mima Mendoza, de 34 años, las proteínas se han convertido en el “ancla” de todas sus comidas. En lugar de utilizar grandes cantidades de arroz blanco para acompañarlas, ahora se llena de huevos, yogur griego, pescado y pollo.

Mendoza, gestora de proyectos en Severna Park, Maryland, dijo que esta nueva atención a las proteínas la ha hecho sentirse más satisfecha y menos propensa a picar entre comidas. Y cree que su atención a las proteínas la ha ayudado a mantener su peso después de que dejó de tomar un medicamento para adelgazar en octubre.

La idea de que las proteínas son especialmente saciantes y útiles para perder peso se remonta a décadas atrás, dijo Hannah Cutting-Jones, historiadora de la alimentación de la Universidad de Oregón. En un artículo de 1933 publicado en The New York Times, un médico afirmaba que una dieta rica en proteínas con mucha carne magra era saciante y eficaz para perder peso. En la década de 1970, algunos afirmaron que una “revolucionaria” bebida hiperproteica a base de colágeno ayudaba a perder en promedio entre 9 y 11 kilos en un mes.

Actualmente, las dietas hiperproteicas y los suplementos de proteína para adelgazar están en todas las redes sociales, y los cereales, papas en hojuelas, aguas y bebidas de café enriquecidos con proteínas llenan las estanterías de los supermercados. En enero, las nuevas directrices dietéticas federales recomendaron, por primera vez, que los estadounidenses comieran más proteínas, en parte para regular el apetito y controlar el peso.

Hay algo de cierto en la idea de que dar prioridad a las proteínas puede ayudarte a controlar el apetito y perder algo de peso, dijo Stuart Phillips, profesor de Kinesiología de la Universidad McMaster de Canadá. Pero, añadió, el alcance de esos beneficios ha sido “exagerado” por los influentes. Esto es lo que muestra la investigación.

Cómo afectan las proteínas al apetito

La mayoría de los estudios que analizan cómo afectan las proteínas al apetito están limitados por su tamaño y alcance, lo que significa que han medido cómo respondían pequeños grupos de participantes a una sola ración de comida o tentempiés ricos en proteínas, dijo Tanya Halliday, profesora asociada de Salud y Kinesiología de la Universidad de Utah.

Pero cuando se observan los resultados de los estudios en conjunto, sugieren un patrón constante. Por ejemplo, en una revisión de 49 estudios de este tipo publicada en 2020, los investigadores descubrieron que los participantes tendían a sentirse más satisfechos y menos hambrientos después de comer comidas y tentempiés ricos en proteínas que después de comer versiones menos proteicas.

Muchos de los mismos estudios también han analizado qué hormonas se liberan desde el intestino después de comer. Las comidas ricas en proteínas suelen provocar niveles sanguíneos más bajos de grelina (una hormona que te hace sentir hambre) y niveles sanguíneos más altos de hormonas como la GLP-1 (que te ayudan a sentirte saciado).

Las comidas ricas en proteínas también pueden hacer que los alimentos se muevan lentamente por el estómago y los intestinos, lo que hace que te sientas lleno durante más tiempo, dijo Heather Leidy, profesora asociada de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Texas en Austin.

Pero las investigaciones sugieren que estas sensaciones solo duran entre tres y cuatro horas después de comer, dijo Leidy. Y no se traducen sistemáticamente en comer menos en la siguiente comida, ni a lo largo de semanas o meses de seguir una dieta rica en proteínas, dijo Richard Mattes, profesor de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Purdue de Indiana.

Las proteínas son solo uno de los muchos factores que pueden afectar cuánto comes, dijo Mattes. También influyen tu estado de ánimo, tu genética, tu relación con la comida y el entorno alimentario (la comida que hay en los supermercados, en los restaurantes y en el trabajo, por ejemplo).

Dicho esto, si dar prioridad a las proteínas te hace sentir más satisfecho, con menos antojos de comida y niveles de energía más estables a lo largo del día, eso es un beneficio real, dijo Julia Lloyd, dietista especializada en control del peso en el Hospital General de Massachusetts.

Cómo afectan las proteínas al peso

En cuanto a si una dieta rica en proteínas puede ayudarte a perder peso o a mantenerlo, las pruebas son contradictorias, pero sugieren que existe un pequeño beneficio.

En una revisión de 37 ensayos clínicos publicada en 2021, los investigadores descubrieron que cuando las personas con sobrepeso u obesidad seguían dietas más ricas en proteínas durante un promedio de ocho meses, perdían un kilo y medio más que cuando seguían dietas menos ricas en proteínas. Y en una revisión de 2019 de estudios sobre adultos con sobrepeso u obesidad que habían perdido peso recientemente, los investigadores descubrieron que seguir dietas más ricas en proteínas durante un periodo de entre tres y 12 meses producía una recuperación de peso ligeramente menor en comparación con las dietas menos ricas en proteínas.

Esto puede deberse, al menos en parte, a que al digerir las proteínas se queman ligeramente más calorías que al digerir carbohidratos o grasas, dijo Halliday.

Seguir una dieta más rica en proteínas durante la pérdida de peso también puede ayudarte a adelgazar de un modo más saludable, pues se elimina un poco más de grasa y menos masa corporal magra, que incluye los músculos, dijo Phillips.

Dar prioridad a las proteínas puede empujarte hacia un peso más saludable, pero debes seguir prestando atención a las calorías, dijo Phillips, y añadió que la mejor manera de conservar el músculo durante la pérdida de peso es hacer entrenamiento de resistencia, como levantar pesas.

Recomendó consumir entre 1,2 y 1,6 gramos de proteínas por kilo de peso corporal —el objetivo de las nuevas directrices dietéticas— para sentirse saciado, favorecer la pérdida de peso y ayudar a desarrollar músculo. La mayoría de los estadounidenses, añadió, ya comen una cantidad cercana a esta.

Planificar comidas y tentempiés saciantes

Lo mejor es obtener las proteínas de alimentos integrales, dijo Leidy. Los batidos de proteínas, las barritas y otros alimentos infusionados con este nutriente tienen menos probabilidades de saciar porque tienden a digerirse más rápidamente; además, suelen ofrecer un equilibrio menos saludable de nutrientes como fibra, vitaminas y minerales, dijo.

Para sentirse saciado a lo largo del día (y estar sano en general), es importante consumir fibra además de proteína, dijo Lloyd.

La mayoría de la gente en Estados Unidos consume suficientes proteínas, dijo Lloyd, pero solo el 6 por ciento consume suficiente fibra. Consumir una cantidad adecuada de fibra no solo te ayudará a sentirte saciado durante más tiempo, sino que también puede reducir el riesgo de desarrollar diversos problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, cáncer colorrectal y diabetes de tipo 2.

Para una comida saciante, Halliday sugiere aspirar a entre 20 y 30 gramos de proteínas y al menos ocho gramos de fibra, aunque tus necesidades individuales pueden variar.

El desayuno podría consistir en huevos revueltos con espinacas, pimientos y frijoles negros, con una rebanada de pan integral tostado, dijo Lloyd. Halliday sugirió un cuenco de sopa de lentejas con pan crujiente para el almuerzo o la comida, y un cuenco de cereales con quinoa, pollo y brócoli asado para cenar.

Busca un equilibrio similar de proteínas y fibra en los tentempiés, dijo Halliday. Considera un yogur griego con arándanos, galletas integrales con hummus o edamames asados.