Transforma ‘Enchúlame la Casa’ más de mil viviendas en Ramos Arizpe
El programa busca mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida de miles de familias
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa implementando el programa “Enchúlame la Casa”, que se consolida como una de las estrategias sociales de mayor impacto en la localidad.
Autoridades municipales señalan que este proyecto transforma de manera directa la imagen urbana y elevando la calidad de vida de miles de familias.
En lo que va del presente año, los trabajos encabezados por el Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado y el programa Mejora Coahuila, permiten avanzar de manera sostenida en la rehabilitación de fachadas y el mejoramiento de entornos prioritarios.
Tomás Gutiérrez Merino, Alcalde de Ramos Arizpe, destacó que este proyecto es ejemplo del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, que genera cambios reales y visibles en sectores que durante años habían esperado intervenciones profundas.
El edil afirmó que “Enchúlame la Casa” demuestra que la transformación social empieza por el hogar y por los espacios donde las familias desarrollan su vida cotidiana.
La administración local informa que para el cierre de este año el programa habrá beneficiado a cerca de mil 900 viviendas en 11 colonias, con una inversión total de 5.5 millones de pesos.
Los sectores a los que ha llegado “Enchúlame la Casa” son: Cactus, Escorial, Santos Saucedo, Ampliación Santos Saucedo, La Soledad, Santa Fe, Balcones de Santa Fe, Valle Poniente, Analco, Fraccionamiento Cactus y Mirador.
Con este programa el gobierno municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de articular esfuerzos en todos los ejes de gobierno, para dar un mejor servicio, atención y ampliar su cercanía con la población.