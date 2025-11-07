Transforma ‘Enchúlame la Casa’ más de mil viviendas en Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa implementando el programa “Enchúlame la Casa”, que se consolida como una de las estrategias sociales de mayor impacto en la localidad.

Autoridades municipales señalan que este proyecto transforma de manera directa la imagen urbana y elevando la calidad de vida de miles de familias.

En lo que va del presente año, los trabajos encabezados por el Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado y el programa Mejora Coahuila, permiten avanzar de manera sostenida en la rehabilitación de fachadas y el mejoramiento de entornos prioritarios.

Tomás Gutiérrez Merino, Alcalde de Ramos Arizpe, destacó que este proyecto es ejemplo del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, que genera cambios reales y visibles en sectores que durante años habían esperado intervenciones profundas.