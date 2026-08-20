Ponen en marcha dispositivo de limpieza y control urbano en el Centro Histórico de Torreón

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos, detalló que las labores abarcarán progresivamente el primero, segundo y tercer cuadro de la ciudad. Para ello, se conformaron cinco cuadrillas con elementos de ambas áreas, las cuales inspeccionarán entre dos y tres manzanas por día para alcanzar un promedio diario de 15 cuadras intervenidas.

TORREÓN, COAH.- Las dependencias de Servicios Públicos e Inspección y Verificación iniciaron este jueves una estrategia conjunta para ordenar la zona centro. El plan contempla la revisión exhaustiva de comercios, casas y terrenos para identificar acumulación de desechos, material de construcción, restos de poda, autos en abandono y distintas anomalías en la vía pública.

El directivo puntualizó que la primera fase del plan priorizará la prevención y el diálogo, buscando que tanto vecinos como dueños de establecimientos regularicen la fachada de sus inmuebles por iniciativa propia antes de aplicar cualquier sanción administrativa.

”El objetivo central no es incrementar la carga de trabajo del personal de limpieza municipal, sino evitar que la vía pública se contamine”, enfatizó Villarreal, recordando que la normativa exige a los poseedores de propiedades conservar su acera libre de basura, despejar restos vegetales y dar mantenimiento al arbolado exterior.

Por otro lado, Pablo Fernández Llamas, titular de Inspección y Verificación, expuso que ante cualquier falta detectada se levantará un apercibimiento formal, otorgando a los involucrados un lapso de 24 horas para subsanar la anomalía.

Fernández advirtió que, de omitir el requerimiento, las penalizaciones fijadas por el Reglamento de Limpieza oscilan entre los 2,900 y los 5,900 pesos.

En cuanto a las propiedades en estado de abandono, los brigadistas levantarán un padrón y geolocalización para rastrear a los titulares en coordinación con la Tesorería y la Dirección de Ingresos. Si las cuadrillas municipales deben intervenir para sanear el lugar, el costo del servicio se aplicará directamente a la cuenta catastral de la finca, sumado a la multa correspondiente.

Las autoridades destacaron que la obstrucción de banquetas con escombros y basura es una de las fallas más recurrentes en el sector, factor que degrada el paisaje urbano y tapa las coladeras durante la temporada de precipitaciones.

Se prevé que las revisiones en el área comercial y residencial del Centro se prolonguen de tres a cuatro semanas, priorizando la atención puntual y el acercamiento directo con la ciudadanía antes que el cumplimiento estricto del calendario.

Al concluir este sector, las dependencias proyectan replicar este esquema en otros puntos del municipio que presenten serios rezagos en materia de manejo de residuos y bloqueo de áreas comunes.