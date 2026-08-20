Ponen en marcha dispositivo de limpieza y control urbano en el Centro Histórico de Torreón

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    Ponen en marcha dispositivo de limpieza y control urbano en el Centro Histórico de Torreón
    Las cuadrillas municipales recorrerán diariamente hasta 15 cuadras del Centro para detectar acumulación de residuos y otras anomalías. SANDRA GÓMEZ

Autoridades reforzarán la vigilancia en el Centro para detectar basura, escombros, vehículos abandonados y otras anomalías en la vía pública

TORREÓN, COAH.- Las dependencias de Servicios Públicos e Inspección y Verificación iniciaron este jueves una estrategia conjunta para ordenar la zona centro. El plan contempla la revisión exhaustiva de comercios, casas y terrenos para identificar acumulación de desechos, material de construcción, restos de poda, autos en abandono y distintas anomalías en la vía pública.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos, detalló que las labores abarcarán progresivamente el primero, segundo y tercer cuadro de la ciudad. Para ello, se conformaron cinco cuadrillas con elementos de ambas áreas, las cuales inspeccionarán entre dos y tres manzanas por día para alcanzar un promedio diario de 15 cuadras intervenidas.

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$!Autoridades darán 24 horas para corregir irregularidades antes de aplicar multas de hasta 5 mil 900 pesos.
Autoridades darán 24 horas para corregir irregularidades antes de aplicar multas de hasta 5 mil 900 pesos. SANDRA GÓMEZ

El directivo puntualizó que la primera fase del plan priorizará la prevención y el diálogo, buscando que tanto vecinos como dueños de establecimientos regularicen la fachada de sus inmuebles por iniciativa propia antes de aplicar cualquier sanción administrativa.

”El objetivo central no es incrementar la carga de trabajo del personal de limpieza municipal, sino evitar que la vía pública se contamine”, enfatizó Villarreal, recordando que la normativa exige a los poseedores de propiedades conservar su acera libre de basura, despejar restos vegetales y dar mantenimiento al arbolado exterior.

Por otro lado, Pablo Fernández Llamas, titular de Inspección y Verificación, expuso que ante cualquier falta detectada se levantará un apercibimiento formal, otorgando a los involucrados un lapso de 24 horas para subsanar la anomalía.

Fernández advirtió que, de omitir el requerimiento, las penalizaciones fijadas por el Reglamento de Limpieza oscilan entre los 2,900 y los 5,900 pesos.

En cuanto a las propiedades en estado de abandono, los brigadistas levantarán un padrón y geolocalización para rastrear a los titulares en coordinación con la Tesorería y la Dirección de Ingresos. Si las cuadrillas municipales deben intervenir para sanear el lugar, el costo del servicio se aplicará directamente a la cuenta catastral de la finca, sumado a la multa correspondiente.

Las autoridades destacaron que la obstrucción de banquetas con escombros y basura es una de las fallas más recurrentes en el sector, factor que degrada el paisaje urbano y tapa las coladeras durante la temporada de precipitaciones.

Se prevé que las revisiones en el área comercial y residencial del Centro se prolonguen de tres a cuatro semanas, priorizando la atención puntual y el acercamiento directo con la ciudadanía antes que el cumplimiento estricto del calendario.

Al concluir este sector, las dependencias proyectan replicar este esquema en otros puntos del municipio que presenten serios rezagos en materia de manejo de residuos y bloqueo de áreas comunes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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