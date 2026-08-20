Torreón fortalece espacios públicos para ofrecer mayor seguridad y recreación a las familias

TORREÓN, COAH.- Con el firme compromiso de consolidar entornos urbanos dignos y promover estilos de vida saludables, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, registra un avance del 60 por ciento en los trabajos de construcción de la techumbre ubicada en el área verde entre las calles San Salvador y Nicaragua, en la colonia Salvador Allende.

El munícipe subrayó la relevancia de este punto de reunión, el cual diariamente recibe a decenas de niños, jóvenes y adultos para la práctica deportiva y el esparcimiento familiar. Al ubicarse en un sector con alta afluencia escolar y comercial, la intervención responde a una demanda clave para dinamizar la vida comunitaria y proteger la salud de la población ante las inclemencias del clima. Asimismo, la autoridad local enfatizó que estas estructuras representan una solución efectiva frente a las intensas radiaciones solares y las altas temperaturas características de la región, garantizando espacios sombreados e idóneos para el acondicionamiento físico.

“El objetivo principal es que nuestras familias cuenten con áreas funcionales y seguras a cualquier hora del día. Con este techado, vecinos y deportistas podrán realizar sus torneos, rutinas y convivencias matutinas o vespertinas sin que las condiciones climáticas sean un impedimento”, puntualizó el alcalde. El edil añadió que este tipo de proyectos genera un impacto directo en la economía del sector, ya que, al favorecer la estancia prolongada de los habitantes, se estimula la actividad comercial de los negocios aledaños y se mejora la movilidad peatonal en los alrededores.

Riquelme Solís afirmó que, al finalizar la obra, el espacio quedará totalmente equipado para albergar eventos comunitarios, festejos escolares y competencias locales, fortaleciendo el tejido social de la colonia Salvador Allende y sectores vecinos. Esta infraestructura se suma a las políticas públicas de rescate de espacios urbanos que ejecuta la administración municipal. La intervención abarca una superficie total de 470 metros cuadrados e incluye labores de cimentación, montaje de estructura metálica, trabajos de herrería, dentellón de concreto, colocación de malla ciclónica, pintura e iluminación de alta eficiencia.