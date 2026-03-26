Posponen programa de intercambio de residuos en Torreón

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Torreón
/ 26 marzo 2026
    Posponen programa de intercambio de residuos en Torreón
    Personal descarga insumos que se entregan a cambio de materiales reciclables durante las jornadas del programa. CORTESÍA

La actividad, que se realiza en Plaza Mayor, ha recolectado más de una tonelada de materiales reciclables a cambio de productos de limpieza

TORREÓN, COAH.— El programa “Intercambio de residuos”, que se realiza en Torreón de manera mensual en la explanada de la Plaza Mayor, fue pospuesto de forma temporal, informó la Dirección de Medio Ambiente.

De acuerdo con la dependencia, la suspensión responde a motivos operativos de la empresa Grupo AlEn, que participa en la campaña junto con el Municipio.

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El titular del área, Marcelo Sánchez Adame, pidió comprensión a la ciudadanía e invitó a continuar reuniendo materiales reciclables en espera de que se anuncien nuevas fechas.

Pese a la pausa, el funcionario destacó que el programa ha tenido una respuesta positiva, al lograr la recolección de una tonelada y 200 kilogramos de residuos, que fueron intercambiados por productos de limpieza.

$!Las jornadas de intercambio se reanudarán en próximas fechas.
Las jornadas de intercambio se reanudarán en próximas fechas. CORTESÍA

La dinámica consiste en que la ciudadanía entrega materiales reciclables como PET, envases de plástico (PP), latas de aluminio y tapitas, a cambio de insumos para el hogar.

Estas acciones, explicó, buscan fortalecer la cultura de reciclaje y promover la separación de residuos desde casa, involucrando directamente a la población en el cuidado ambiental.

El funcionario indicó que las nuevas fechas del programa se darán a conocer a través de las redes sociales de la dependencia.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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