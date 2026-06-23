Presenta Sedena ante empresarios de Torreón avances en seguridad y paz social

Durante la ponencia, el militar destacó los mecanismos de prevención y coordinación táctica que se aplican actualmente, los cuales han sido factores determinantes para mantener un clima de estabilidad que facilite el flujo de inversiones en toda el área metropolitana.

TORREÓN, COAH.- Ante la asamblea de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Torreón, el General Brigadier D.E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la 6ª Zona Militar, disertó sobre la estrategia de seguridad vigente y los resultados de la labor interinstitucional para el resguardo de la paz regional.

La reunión, encabezada por Fidel Villanueva Tarín, presidente de la CANACO Torreón, fue calificada como un espacio clave para el diálogo directo entre la iniciativa privada y las fuerzas de seguridad.

Villanueva Tarín hizo énfasis en que el entendimiento mutuo entre los empresarios y las autoridades es fundamental para sostener un entorno de confianza que impulse la economía y el bienestar de las familias laguneras.

En un ejercicio de retroalimentación, los consejeros de la cámara tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre los desafíos de seguridad local, reiterando su disposición para colaborar en el fortalecimiento de un marco de seguridad robusto que respalde al sector servicios y comercio.

Con este encuentro, la CANACO Torreón reafirma su compromiso de vinculación institucional, acercando a sus socios con los actores encargados de garantizar el orden y la estabilidad en esta parte del estado.