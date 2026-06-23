Presenta Sedena ante empresarios de Torreón avances en seguridad y paz social

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    Presenta Sedena ante empresarios de Torreón avances en seguridad y paz social
    Durante el encuentro, representantes del sector comercio y servicios intercambiaron opiniones con autoridades militares sobre los desafíos en materia de seguridad y prevención. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El comandante de la 6ª Zona Militar, Juan Carlos Quiroz Muñoz, expuso ante integrantes de CANACO Torreón las acciones de seguridad y coordinación interinstitucional que contribuyen a mantener la estabilidad y el desarrollo económico de la región

TORREÓN, COAH.- Ante la asamblea de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Torreón, el General Brigadier D.E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la 6ª Zona Militar, disertó sobre la estrategia de seguridad vigente y los resultados de la labor interinstitucional para el resguardo de la paz regional.

Durante la ponencia, el militar destacó los mecanismos de prevención y coordinación táctica que se aplican actualmente, los cuales han sido factores determinantes para mantener un clima de estabilidad que facilite el flujo de inversiones en toda el área metropolitana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/frontera-refuerza-coordinacion-en-seguridad-con-mesa-interregional-de-paz-FE21611325
$!El General Brigadier D.E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz presentó ante empresarios de CANACO Torreón los resultados de la estrategia de seguridad implementada en la región.
El General Brigadier D.E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz presentó ante empresarios de CANACO Torreón los resultados de la estrategia de seguridad implementada en la región. SANDRA GÓMEZ

La reunión, encabezada por Fidel Villanueva Tarín, presidente de la CANACO Torreón, fue calificada como un espacio clave para el diálogo directo entre la iniciativa privada y las fuerzas de seguridad.

Villanueva Tarín hizo énfasis en que el entendimiento mutuo entre los empresarios y las autoridades es fundamental para sostener un entorno de confianza que impulse la economía y el bienestar de las familias laguneras.

En un ejercicio de retroalimentación, los consejeros de la cámara tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre los desafíos de seguridad local, reiterando su disposición para colaborar en el fortalecimiento de un marco de seguridad robusto que respalde al sector servicios y comercio.

Con este encuentro, la CANACO Torreón reafirma su compromiso de vinculación institucional, acercando a sus socios con los actores encargados de garantizar el orden y la estabilidad en esta parte del estado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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