Presentan en Torreón antología infantil creada por talento local

Torreón
/ 19 enero 2026
    Presentan en Torreón antología infantil creada por talento local
    Las bibliotecas municipales fueron sede del proceso creativo que dio origen a la antología infantil. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El libro es resultado del trabajo de niñas y niños que exploraron la escritura y el dibujo en talleres culturales

TORREÓN, COAH.- Como parte de la colección Viento y Arena, el Municipio de Torreón, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), presentará la antología infantil Territorios Imaginados, un libro que reúne cuentos e ilustraciones creados por niñas y niños de la ciudad.

Antonio Méndez Vigatá, director del IMCE, informó que la presentación se realizará este miércoles a las 10:00 horas en la Biblioteca José García de Letona, ubicada en el lateral oriente de la Alameda Zaragoza.

La obra es resultado del trabajo creativo de menores que participaron en los cursos de verano 2025, desarrollados en diversas bibliotecas municipales, donde las y los niños exploraron la escritura y la ilustración como formas de expresión.

Méndez Vigatá destacó que las bibliotecas siguen siendo espacios fundamentales para la investigación, el aprendizaje y el desarrollo creativo, al facilitar el acceso al conocimiento y fomentar la formación intelectual de personas de todas las edades.

Por su parte, Susana Elena Burillo, coordinadora de Bibliotecas, señaló que este tipo de proyectos promueven el gusto por la lectura y la escritura desde edades tempranas, fortaleciendo el lenguaje y estimulando la imaginación infantil.

Explicó que la Coordinación de Literatura seleccionó los trabajos incluidos en esta segunda antología con el propósito de reconocer y visibilizar el talento de las y los participantes.

$!La publicación forma parte de la colección Viento y Arena del Municipio de Torreón.
La publicación forma parte de la colección Viento y Arena del Municipio de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Burillo González añadió que Territorios Imaginados también busca motivar a las infancias a mantener el hábito de la lectura y la escritura, en un contexto donde los dispositivos digitales representan un reto para las dinámicas familiares. Subrayó que compartir lecturas y dialogar sobre los textos crea vínculos valiosos.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a conocer y utilizar las bibliotecas municipales, entre ellas la José García, Manuel Acuña Narro, Magdalena Mondragón, Benito Juárez, Efraín González Luna, H. Mireles, Jesús Flores Martínez, Solidaridad, Arturo Orona Gámez, Sor Juana Inés de la Cruz y José Othón, ubicada en el Museo del Ferrocarril.

