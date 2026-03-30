Presidente del Colegio de Notarios de Torreón llama a la cautela en operaciones inmobiliarias

“Este tema se ha manejado en los medios, pero la función notarial y la manera en que trabajamos, siempre cercana a la ciudadanía, no tendría por qué ponerse en duda”, afirmó. Esto, después de que recientemente un grupo de afectados por ventas irregulares de terrenos y casas protestó ante la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE), señalando la posible implicación de otras notarías además de la Número 45.

TORREÓN, COAH.- Salvador Sánchez Ávila, presidente del Colegio de Notarios de Torreón , consideró que los señalamientos por parte de personas defraudadas en operaciones de compraventa de inmuebles tienen un carácter mediático y no deberían cuestionar la labor de los notarios públicos.

Sánchez Ávila hizo un llamado a la población para que, al adquirir una propiedad, ya sea casa o terreno, acuda personalmente a conocerla y evite dejarse llevar por publicaciones en redes sociales que ofrecen supuestas “oportunidades”.

También sugirió que se acerquen directamente al notario público con quien deseen realizar el trámite, ya que ahí pueden recibir asesoría para revisar los antecedentes del inmueble a través del sistema del Registro Público de la Propiedad del Estado, el cual, aseguró, es uno de los más actualizados del país.

Recalcó que es obligación de las notarías verificar la situación jurídica de los bienes y realizar todo lo necesario para asegurar que las operaciones se concreten de manera adecuada.

“Lo primero que se debe solicitar es el certificado de libertad de gravamen, documento que actualmente se descarga mediante un código QR”, explicó. Sin embargo, aclaró que, según los afectados del denominado “cártel inmobiliario”, muchos casos surgieron por la emisión de códigos falsos por parte de la Unidad Catastral Municipal.

Al respecto, el presidente del Colegio de Notarios enfatizó la importancia de verificar que el código QR lleve directamente a la página oficial, ya que de no ser así se trataría de un fraude, y subrayó que esta revisión también corresponde al notario público.

En cuanto a las denuncias relacionadas con la Notaría Pública Número 45, mencionó que la FGE ya está realizando las investigaciones pertinentes y confió en que llegarán hasta las últimas consecuencias. Por su parte, la Dirección de Notarías actuó conforme a la ley retirando el fiat al ex titular Fernando Nicolás Muñoz desde enero de 2025.