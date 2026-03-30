Presidente del Colegio de Notarios de Torreón llama a la cautela en operaciones inmobiliarias

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Torreón
/ 30 marzo 2026
    Presidente del Colegio de Notarios de Torreón llama a la cautela en operaciones inmobiliarias
    Salvador Sánchez Ávila, presidente del Colegio de Notarios de Torreón, pidió a la ciudadanía acudir directamente con notarios públicos para revisar la legalidad de las propiedades antes de concretar una compra. SANDRA GÓMEZ

El presidente del Colegio de Notarios de Torreón llamó a la ciudadanía a verificar personalmente las propiedades y acudir a notarías para revisar su situación legal, tras denuncias por presuntos fraudes inmobiliarios en la región

TORREÓN, COAH.- Salvador Sánchez Ávila, presidente del Colegio de Notarios de Torreón, consideró que los señalamientos por parte de personas defraudadas en operaciones de compraventa de inmuebles tienen un carácter mediático y no deberían cuestionar la labor de los notarios públicos.

“Este tema se ha manejado en los medios, pero la función notarial y la manera en que trabajamos, siempre cercana a la ciudadanía, no tendría por qué ponerse en duda”, afirmó. Esto, después de que recientemente un grupo de afectados por ventas irregulares de terrenos y casas protestó ante la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE), señalando la posible implicación de otras notarías además de la Número 45.

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Sánchez Ávila hizo un llamado a la población para que, al adquirir una propiedad, ya sea casa o terreno, acuda personalmente a conocerla y evite dejarse llevar por publicaciones en redes sociales que ofrecen supuestas “oportunidades”.

También sugirió que se acerquen directamente al notario público con quien deseen realizar el trámite, ya que ahí pueden recibir asesoría para revisar los antecedentes del inmueble a través del sistema del Registro Público de la Propiedad del Estado, el cual, aseguró, es uno de los más actualizados del país.

Recalcó que es obligación de las notarías verificar la situación jurídica de los bienes y realizar todo lo necesario para asegurar que las operaciones se concreten de manera adecuada.

“Lo primero que se debe solicitar es el certificado de libertad de gravamen, documento que actualmente se descarga mediante un código QR”, explicó. Sin embargo, aclaró que, según los afectados del denominado “cártel inmobiliario”, muchos casos surgieron por la emisión de códigos falsos por parte de la Unidad Catastral Municipal.

Al respecto, el presidente del Colegio de Notarios enfatizó la importancia de verificar que el código QR lleve directamente a la página oficial, ya que de no ser así se trataría de un fraude, y subrayó que esta revisión también corresponde al notario público.

En cuanto a las denuncias relacionadas con la Notaría Pública Número 45, mencionó que la FGE ya está realizando las investigaciones pertinentes y confió en que llegarán hasta las últimas consecuencias. Por su parte, la Dirección de Notarías actuó conforme a la ley retirando el fiat al ex titular Fernando Nicolás Muñoz desde enero de 2025.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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