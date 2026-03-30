Buscan unificar horarios de venta de alcohol en la Zona Metropolitana de La Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 30 marzo 2026
    Buscan unificar horarios de venta de alcohol en la Zona Metropolitana de La Laguna
    Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, confía en que para los primeros de abril sean ubicados los horarios de venta de alcohol en Durango y La Laguna de Coahuila. CORTESÍA

Alcalde de Torreón afirma que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva para el periodo de Semana Santa

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda González confirmó avances significativos en la homologación de criterios para la venta de bebidas alcohólicas en La Laguna.

Esta iniciativa, que busca estandarizar días y horarios de operación, se perfila como una herramienta clave para fortalecer el orden público y la seguridad en los municipios de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/juntos-coahuila-y-durango-en-operativo-de-seguridad-en-semana-santa-EM19736244

Tras una reunión del Grupo de Coordinación Operativa, presidida junto al fiscal general del estado, Federico Fernández, el Mandatario municipal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva para el periodo de Semana Santa.

El objetivo primordial es garantizar un clima de paz para las familias laguneras y los turistas durante los próximos días de asueto.

La meta establecida por las autoridades es que los lineamientos queden unificados entre Coahuila y Durango a inicios de abril. Mientras que en el lado de Coahuila el consenso entre municipios presenta un progreso notable, se mantiene el diálogo con Gómez Palacio y Lerdo para consolidar una normativa regional que evite discrepancias legales en zonas limítrofes.

Cepeda González subrayó que la regulación compartida facilitará las tareas de supervisión y vigilancia. Esta medida se integra a un despliegue de seguridad mayor que involucra a corporaciones de los tres niveles de gobierno, mediante filtros de revisión y operativos conjuntos diseñados para blindar la zona metropolitana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcohol
comercio

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jueza de control fijó un plazo de tres meses para investigar la denuncia contra Karyna “N”.

Saltillo: Vinculan a proceso a Karina ‘N’ por el delito de violencia psicológica y sustracción de menores
Sostienen que las clausuras no tuvieron una afectación tan pronunciada para la región.

Coahuila: Descarta OCV afectación en hoteles por clausura temporal de Río Mezquites en Cuatro Ciénegas
La iniciativa impulsada por la diputada María del Mar Treviño establece restricciones a sistemas electrónicos de administración de nicotina y productos relacionados, al considerar sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.

Congreso aprueba prohibición de vapeadores en el estado de Coahuila
El INE dio a conocer las reglas para los interesados a ocupar la presidencia de organismo electoral.

Abre INE nueva convocatoria para la presidencia del instituto; IEC define reglas para el PREP
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este 31 de marzo concluye el estímulo del 5% de descuento en el pago del predial, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar el beneficio durante el último día del plazo.

Último día para aprovechar descuento en predial en Saltillo; contribuyentes participarán en sorteo de 50 premios
Los tours peatonales gratuitos permiten a habitantes y visitantes conocer la historia y los principales atractivos del primer cuadro de la ciudad.

Turismo Saltillo promueve recorridos en tranvía y caminatas guiadas por el Centro Histórico
Mery Ayup y sus litigios sin redes sociales

Mery Ayup y sus litigios sin redes sociales
Miguel Mery Ayup afirma que los jueces de Coahuila arrastran con una de las cargas de trabajo más pesadas en el País.

Presidente del PJ de Coahuila llama a la unidad tras controversia con gremios de abogados