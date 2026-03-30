Buscan unificar horarios de venta de alcohol en la Zona Metropolitana de La Laguna

Esta iniciativa, que busca estandarizar días y horarios de operación, se perfila como una herramienta clave para fortalecer el orden público y la seguridad en los municipios de la región.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda González confirmó avances significativos en la homologación de criterios para la venta de bebidas alcohólicas en La Laguna.

Tras una reunión del Grupo de Coordinación Operativa, presidida junto al fiscal general del estado, Federico Fernández, el Mandatario municipal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva para el periodo de Semana Santa.

El objetivo primordial es garantizar un clima de paz para las familias laguneras y los turistas durante los próximos días de asueto.

La meta establecida por las autoridades es que los lineamientos queden unificados entre Coahuila y Durango a inicios de abril. Mientras que en el lado de Coahuila el consenso entre municipios presenta un progreso notable, se mantiene el diálogo con Gómez Palacio y Lerdo para consolidar una normativa regional que evite discrepancias legales en zonas limítrofes.

Cepeda González subrayó que la regulación compartida facilitará las tareas de supervisión y vigilancia. Esta medida se integra a un despliegue de seguridad mayor que involucra a corporaciones de los tres niveles de gobierno, mediante filtros de revisión y operativos conjuntos diseñados para blindar la zona metropolitana.