PRI Torreón lanza el ‘Croquetón’; buscan recolectar alimento para rescatistas y albergues

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Torreón
/ 31 marzo 2026
    PRI Torreón lanza el ‘Croquetón’; buscan recolectar alimento para rescatistas y albergues
    Vero Martínez presentó la campaña “Croquetón”, con la que se busca recolectar alimento para perros y gatos destinados a refugios y rescatistas independientes de Torreón. SANDRA GÓMEZ

La presidenta del PRI en Torreón anunció el inicio del “Croquetón”, una campaña de recolección de alimento para perros y gatos destinada a apoyar a refugios y rescatistas independientes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de tender una mano a las asociaciones y ciudadanos que dedican su vida al rescate animal, la presidenta del PRI en Torreón, Vero Martínez, anunció formalmente el arranque de la campaña “Croquetón”.

Esta iniciativa busca movilizar a los habitantes de la ciudad para donar alimento seco (croquetas) tanto para perros como para gatos que actualmente se encuentran en situación vulnerable o bajo el resguardo de refugios locales.

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Para facilitar la participación ciudadana, las instalaciones del Comité Municipal del PRI han sido habilitadas como centro de acopio. Se espera que la respuesta de los torreonenses permita aliviar la carga económica que enfrentan los rescatistas independientes, quienes suelen operar con recursos limitados.

“Con el Croquetón queremos sumar voluntades y hacer equipo con la ciudadanía para ayudar a quienes más lo necesitan. Cuidar a nuestros animales también habla de la calidad de nuestra comunidad”, destacó Martínez durante el evento de apertura.

Más allá de la recolección física de insumos, la dirigente señaló que la campaña busca enviar un mensaje de responsabilidad y empatía. Martínez subrayó que cada donativo, sin importar el tamaño del saco o bolsa, representa una contribución vital para la supervivencia de cientos de mascotas que esperan ser adoptadas.

DETALLES DE LA INICIATIVA

Lugar: Comité Municipal del PRI Torreón.

Objetivo: Recolección de croquetas para perros y gatos.

Destino: Albergues locales y rescatistas independientes de la región.

Con este tipo de acciones, el organismo busca estrechar lazos con las causas ciudadanas y reafirmar su compromiso con el bienestar social en todas sus facetas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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