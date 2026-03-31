PRI Torreón lanza el ‘Croquetón’; buscan recolectar alimento para rescatistas y albergues

Esta iniciativa busca movilizar a los habitantes de la ciudad para donar alimento seco (croquetas) tanto para perros como para gatos que actualmente se encuentran en situación vulnerable o bajo el resguardo de refugios locales.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de tender una mano a las asociaciones y ciudadanos que dedican su vida al rescate animal, la presidenta del PRI en Torreón , Vero Martínez, anunció formalmente el arranque de la campaña “Croquetón”.

Para facilitar la participación ciudadana, las instalaciones del Comité Municipal del PRI han sido habilitadas como centro de acopio. Se espera que la respuesta de los torreonenses permita aliviar la carga económica que enfrentan los rescatistas independientes, quienes suelen operar con recursos limitados.

“Con el Croquetón queremos sumar voluntades y hacer equipo con la ciudadanía para ayudar a quienes más lo necesitan. Cuidar a nuestros animales también habla de la calidad de nuestra comunidad”, destacó Martínez durante el evento de apertura.

Más allá de la recolección física de insumos, la dirigente señaló que la campaña busca enviar un mensaje de responsabilidad y empatía. Martínez subrayó que cada donativo, sin importar el tamaño del saco o bolsa, representa una contribución vital para la supervivencia de cientos de mascotas que esperan ser adoptadas.

DETALLES DE LA INICIATIVA

Lugar: Comité Municipal del PRI Torreón.

Objetivo: Recolección de croquetas para perros y gatos.

Destino: Albergues locales y rescatistas independientes de la región.

Con este tipo de acciones, el organismo busca estrechar lazos con las causas ciudadanas y reafirmar su compromiso con el bienestar social en todas sus facetas.