Promueve Medio Ambiente de Torreón cultura ecológica en la Feria BorgWarner

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Promueve Medio Ambiente de Torreón cultura ecológica en la Feria BorgWarner
    La actividad buscó fortalecer la conciencia ambiental mediante información sobre germinación, polinizadores y la biodiversidad del Desierto Chihuahuense. SANDRA GÓMEZ

La feria organizada por BorgWarner contó con talleres y charlas sobre germinación, polinizadores y biodiversidad para promover la educación ambiental y los hábitos sostenibles

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la conciencia ciudadana sobre la preservación de nuestro entorno natural, la Dirección General de Medio Ambiente formó parte de la feria organizada por la empresa BorgWarner, foro que sirvió para intercambiar conocimientos y difundir las buenas prácticas de conservación ecosistémica.

Marcelo Sánchez Adame, titular de la dependencia, detalló que durante la jornada el personal municipal ofreció un taller especializado en germinación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/antonio-flores-regresa-al-congreso-de-coahuila-tras-suspension-provisional-sesion-concluye-con-manifestacion-en-el-pleno-video-NN21798665

A través de esta dinámica, los asistentes pudieron comprender el proceso biológico de las semillas y su papel fundamental en los ciclos de vida vegetal, así como su importancia directa para la reforestación y la salud de los ecosistemas locales.

De igual manera, el funcionario señaló que se brindó una charla sobre la relevancia de los agentes polinizadores. En este espacio, se resaltó la función vital que desempeñan las abejas, mariposas, colibríes y murciélagos para mantener el equilibrio ambiental de la región.

Como parte de la exposición, también se proporcionó información valiosa acerca de la flora y fauna propias del Desierto Chihuahuense, subrayando la necesidad de proteger este hábitat específico mediante acciones concretas y responsables por parte de la población.

Sánchez Adame destacó que estas dinámicas buscaron acercar el conocimiento ambiental de forma práctica y sencilla, incentivando al personal de BorgWarner a integrar hábitos sostenibles en su vida diaria para salvaguardar los recursos naturales.

”Nuestra participación en este tipo de iniciativas forma parte del compromiso permanente de la Administración Municipal por impulsar acciones de educación ambiental que fortalezcan la responsabilidad compartida entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, convencidos de que el trabajo colaborativo es fundamental para construir comunidades más sostenibles”.

El funcionario enfatizó que este tipo de acercamientos son esenciales para fomentar el respeto a la biodiversidad y consolidar una ciudadanía plenamente informada y activa en la defensa de nuestro patrimonio natural.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La propuesta secreta del nuevo PAN

La propuesta secreta del nuevo PAN
true

El miedo de Andrés Manuel

true

POLITICÓN: Con amparo en mano, Antonio Flores amaga con volver al Congreso de Coahuila

Personal del área de Vectores y Bienestar Animal recolectó muestras de garrapatas e inspeccionó perros del sector para aplicar tratamientos garrapaticidas y fortalecer la vigilancia epidemiológica en Monclova.

Confirman segunda muerte por rickettsiosis en Monclova; intensifican vigilancia sanitaria
Familiares del hombre acudieron al sitio tras el hallazgo; una de sus hermanas señaló que desde hacía años enfrentaba problemas de alcoholismo y que en diversas ocasiones rechazó recibir ayuda.

Hallan sin vida a hombre de 74 años en una plaza de Saltillo

Paraguay derrotó a Alemania y modificó el escenario. El resultado beneficia indirectamente a México y genera dudas sobre el nivel de Ecuador.

¿Se desinfla Ecuador?... Victoria de Paraguay ante una Alemania debilitada quita presión a México en el Mundial
Al momento se han repartido paquetes de alimentos de emergencia a mil 200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses.

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en refugios tras sismos en Venezuela
Ante la previsión de que la cifra de víctimas siga aumentando, las morgues improvisadas se han llenado con cuerpos recuperados de entre los escombros. La ONU está adquiriendo miles de bolsas para cadáveres para poder gestionar de forma digna y sanitaria esta trágica situación.

Por qué es complicado saber la cifra real de fallecidos tras los terremotos de Venezuela