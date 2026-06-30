Promueve Medio Ambiente de Torreón cultura ecológica en la Feria BorgWarner

Marcelo Sánchez Adame, titular de la dependencia, detalló que durante la jornada el personal municipal ofreció un taller especializado en germinación.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la conciencia ciudadana sobre la preservación de nuestro entorno natural, la Dirección General de Medio Ambiente formó parte de la feria organizada por la empresa BorgWarner, foro que sirvió para intercambiar conocimientos y difundir las buenas prácticas de conservación ecosistémica.

A través de esta dinámica, los asistentes pudieron comprender el proceso biológico de las semillas y su papel fundamental en los ciclos de vida vegetal, así como su importancia directa para la reforestación y la salud de los ecosistemas locales.

De igual manera, el funcionario señaló que se brindó una charla sobre la relevancia de los agentes polinizadores. En este espacio, se resaltó la función vital que desempeñan las abejas, mariposas, colibríes y murciélagos para mantener el equilibrio ambiental de la región.

Como parte de la exposición, también se proporcionó información valiosa acerca de la flora y fauna propias del Desierto Chihuahuense, subrayando la necesidad de proteger este hábitat específico mediante acciones concretas y responsables por parte de la población.

Sánchez Adame destacó que estas dinámicas buscaron acercar el conocimiento ambiental de forma práctica y sencilla, incentivando al personal de BorgWarner a integrar hábitos sostenibles en su vida diaria para salvaguardar los recursos naturales.

”Nuestra participación en este tipo de iniciativas forma parte del compromiso permanente de la Administración Municipal por impulsar acciones de educación ambiental que fortalezcan la responsabilidad compartida entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, convencidos de que el trabajo colaborativo es fundamental para construir comunidades más sostenibles”.

El funcionario enfatizó que este tipo de acercamientos son esenciales para fomentar el respeto a la biodiversidad y consolidar una ciudadanía plenamente informada y activa en la defensa de nuestro patrimonio natural.