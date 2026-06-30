Tony Flores aparece con amparo ‘incompleto’ en el Congreso de Coahuila; Área Jurídica espera resolución definitiva

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    Tony Flores aparece con amparo ‘incompleto’ en el Congreso de Coahuila; Área Jurídica espera resolución definitiva
    El legislador acudió al Congreso de Coahuila luego de que un juez federal suspendiera provisionalmente el acuerdo que lo separó del cargo a inicios del mes, tras una serie de inasistencias. HÉCTOR GARCÍA

El diputado del PT regresó al Congreso tras obtener una suspensión provisional contra el acuerdo que lo separó del cargo. La sesión terminó con intervención policial luego de que simpatizantes tomaran el Pleno

El diputado de representación proporcional del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores, apareció este martes al Congreso de Coahuila luego de que un juez federal concedió una suspensión provisional contra el acuerdo mediante el cual el Poder Legislativo lo separó temporalmente de su cargo.

La medida cautelar fue concedida por el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Piedras Negras, a cargo del juez Juan Marcos Dávila Rangel, y fue dada a conocer por el propio legislador la tarde del lunes. No obstante, se trata del segundo juicio promovido en relación con el mismo acto, luego de que el primero fuera declarado improcedente y se negara la suspensión solicitada.

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Cabe recordar que el pasado 9 de junio, la Junta de Gobierno del Congreso local determinó que las cuatro inasistencias consecutivas de Flores durante el periodo de campañas no estaban justificadas, por lo que aplicó lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Política de Coahuila, el cual señala que los diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada o sin licencia previa dejan de concurrir al Congreso hasta el siguiente periodo inmediato, debiendo llamarse a su suplente.

VANGUARDIA consultó al diputado suplente, Fernando Rodríguez González, quien sostuvo que la resolución obtenida por Antonio Flores únicamente concede una suspensión provisional y que el fondo del juicio de amparo aún no ha sido resuelto. Asimismo, afirmó que hará valer sus garantías constitucionales dentro del procedimiento, al considerar que también debe ser escuchado por la autoridad judicial. De acuerdo con información del Congreso del Estado, Rodríguez González promovió un juicio de amparo relacionado con este procedimiento.

Ante la existencia de resoluciones y procedimientos relacionados con el mismo asunto, el área jurídica del Congreso realizará las gestiones correspondientes ante las autoridades jurisdiccionales para que se determine el alcance jurídico de cada uno de los amparos promovidos.

La propia Ley de Amparo establece reglas para los casos en que existen múltiples juicios derivados de un mismo acto, por lo que deberá definirse si alguno de los procedimientos resulta improcedente o debe acumularse conforme a derecho.

En ese contexto, el Poder Legislativo permanecerá a la espera de la resolución definitiva de la autoridad judicial para determinar quién deberá ocupar la curul y actuará en estricto apego a lo que resuelvan. Asimismo, sostiene que el procedimiento legislativo se llevó a cabo conforme a la Ley Orgánica del Congreso y que no se vulneró derecho alguno del legislador.

Antonio Flores acudió a la sesión de este martes acompañado por militantes del Partido del Trabajo. Aunque estuvo presente en el recinto legislativo, no participó en tribuna mientras se define el alcance de la suspensión.

La tensión aumentó al concluir la sesión, cuando la presidenta de la Mesa Directiva, María del Mar Treviño, informó al Pleno sobre la recepción de dos documentos relacionados con los procedimientos jurisdiccionales en curso y ordenó que fueran turnados a las áreas competentes para su análisis.

Tras el anuncio, simpatizantes de Antonio Flores que se encontraban en el recinto comenzaron a gritar y algunos ingresaron al pleno, donde amedrentaron a los integrantes de la Mesa Directiva. Los hechos fueron transmitidos en vivo por Flores a través de redes sociales, así como en la transmisión de la sesión del Congreso local.

Elementos de seguridad que resguardaban el Congreso ingresaron al salón de sesiones para resguardar a los legisladores. Durante el incidente, el diputado de Morena, Antonio Attolini, pidió calmarse a los manifestantes; sin embargo, los gritos continuaron hasta que los legisladores abandonaron el recinto resguardados por los elementos policiales.

El Congreso del Estado mantiene pendiente la definición sobre quién ejercerá la diputación mientras la autoridad federal resuelve el fondo del juicio de amparo y los recursos promovidos por ambas partes.

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