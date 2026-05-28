Propone Manolo Jiménez endurecer castigos por vandalismo a pozos de agua en Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, propuso impulsar reformas legales para castigar con mayor severidad a quienes vandalicen infraestructura hídrica y otros servicios públicos esenciales en Torreón y la región Laguna. El mandatario confirmó que recientemente fue frustrado un acto vandálico en un pozo de agua de la ciudad, luego de un reporte ciudadano realizado a través de la línea de emergencias 911.

Según informó, corporaciones policiacas acudieron al sitio tras detectar a dos personas que huían del lugar. Posteriormente, mediante cámaras de videovigilancia, se confirmó que presuntamente intentaban dañar las instalaciones de bombeo. “Es un acto reprobable porque perjudican a cientos o miles de hogares al privar del suministro de agua a los habitantes”, señaló. Jiménez Salinas indicó que solicitará a las corporaciones de seguridad de Torreón el intercambio de información y grabaciones relacionadas con estos hechos, dentro del marco legal, con el fin de exhibir públicamente este tipo de afectaciones. Además, adelantó que mantiene diálogo con legisladores locales para presentar una propuesta ante el Congreso del Estado y endurecer las sanciones contra quienes dañen infraestructura de agua, drenaje, energía eléctrica o servicios de limpieza. “Quien vandalice el equipamiento público y afecte a los ciudadanos debe recibir una sanción equiparable a un delito grave, ya que más allá del costo material, se vulnera la vida cotidiana de miles de personas”, afirmó.

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El Gobernador llamó a la ciudadanía a reportar movimientos sospechosos cerca de pozos o instalaciones municipales, al considerar que la participación social es clave para proteger el patrimonio público. Asimismo, reconoció que el abastecimiento de agua potable sigue siendo uno de los principales retos para Torreón y la Comarca Lagunera, por lo que aseguró que el Estado trabaja junto con los municipios y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en proyectos de mejora hídrica. Recordó que anteriormente se destinaron 500 millones de pesos para rehabilitar el drenaje sanitario en Torreón y adelantó que continúan las gestiones de nuevos recursos para fortalecer la red hidráulica de La Laguna. Finalmente, informó que sostuvo reuniones de trabajo con alcaldes laguneros y directivos de Conagua para dar seguimiento a obras y proyectos relacionados con agua potable y saneamiento en la región.

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