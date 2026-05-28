Propone Manolo Jiménez endurecer castigos por vandalismo a pozos de agua en Torreón (video)

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Torreón
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    Propone Manolo Jiménez endurecer castigos por vandalismo a pozos de agua en Torreón (video)
    El Gobierno de Coahuila busca reforzar sanciones contra quienes dañen infraestructura relacionada con agua, drenaje, luz y otros servicios públicos. SANDRA GÓMEZ

El Gobernador señaló que dañar infraestructura hídrica afecta directamente a miles de familias y planteó reformas para considerar estos actos como delitos graves

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, propuso impulsar reformas legales para castigar con mayor severidad a quienes vandalicen infraestructura hídrica y otros servicios públicos esenciales en Torreón y la región Laguna.

El mandatario confirmó que recientemente fue frustrado un acto vandálico en un pozo de agua de la ciudad, luego de un reporte ciudadano realizado a través de la línea de emergencias 911.

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Según informó, corporaciones policiacas acudieron al sitio tras detectar a dos personas que huían del lugar. Posteriormente, mediante cámaras de videovigilancia, se confirmó que presuntamente intentaban dañar las instalaciones de bombeo.

“Es un acto reprobable porque perjudican a cientos o miles de hogares al privar del suministro de agua a los habitantes”, señaló.

Jiménez Salinas indicó que solicitará a las corporaciones de seguridad de Torreón el intercambio de información y grabaciones relacionadas con estos hechos, dentro del marco legal, con el fin de exhibir públicamente este tipo de afectaciones.

Además, adelantó que mantiene diálogo con legisladores locales para presentar una propuesta ante el Congreso del Estado y endurecer las sanciones contra quienes dañen infraestructura de agua, drenaje, energía eléctrica o servicios de limpieza.

“Quien vandalice el equipamiento público y afecte a los ciudadanos debe recibir una sanción equiparable a un delito grave, ya que más allá del costo material, se vulnera la vida cotidiana de miles de personas”, afirmó.

El Gobernador llamó a la ciudadanía a reportar movimientos sospechosos cerca de pozos o instalaciones municipales, al considerar que la participación social es clave para proteger el patrimonio público.

Asimismo, reconoció que el abastecimiento de agua potable sigue siendo uno de los principales retos para Torreón y la Comarca Lagunera, por lo que aseguró que el Estado trabaja junto con los municipios y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en proyectos de mejora hídrica.

Recordó que anteriormente se destinaron 500 millones de pesos para rehabilitar el drenaje sanitario en Torreón y adelantó que continúan las gestiones de nuevos recursos para fortalecer la red hidráulica de La Laguna.

Finalmente, informó que sostuvo reuniones de trabajo con alcaldes laguneros y directivos de Conagua para dar seguimiento a obras y proyectos relacionados con agua potable y saneamiento en la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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