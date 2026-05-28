Desde Torreón, alerta Loret de Mola sobre fricciones con EE.UU y elogia el modelo de seguridad de Coahuila

TORREÓN, COAH.- El periodista Carlos Loret de Mola advirtió que México se encuentra en una coyuntura “especialmente crítica” respecto a su vínculo con Estados Unidos. Esto, según explicó, debido a los señalamientos que ligan a ciertos actores políticos con la delincuencia organizada, sumado al complejo escenario previo a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En el marco de su participación en el foro empresarial Summit, en Torreón, celebrado en la Comarca Lagunera, el columnista sopesó los desafíos de la política nacional, la agenda bilateral con el país vecino y el panorama electoral que se avecina en el estado de Coahuila.

Para Loret de Mola, el peligro mayor radica en que el gobierno mexicano busque una confrontación directa con la administración estadounidense justo cuando se revisará el acuerdo comercial, argumentando que la posición de México es vulnerable para un choque diplomático o de mercados. “Creo que no te puedes pelear con tu principal socio comercial, sobre todo cuando eres la parte más débil”, dijo. En esa misma línea, apuntó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo carga con inercias complejas del sexenio pasado, en especial por las investigaciones y suspicacias que apuntan hacia personajes clave dentro del movimiento obradorista. Respecto a la tensión entre el Poder Ejecutivo y el gremio periodístico, observó que, si bien la hostilidad disminuyó durante los primeros meses del mandato de Sheinbaum, en fechas recientes se ha reactivado una retórica dura hacia las voces disidentes y las empresas de comunicación. “Cuando se sienten acorralados, su primera reacción es irse contra los medios”, recordó, Al abordar las próximas elecciones locales en Coahuila, el comunicador enfatizó que los resultados tendrán un fuerte eco en la política federal. Afirmó que será la primera gran prueba para el partido oficialista, Morena, tras la renovación de sus liderazgos internos.

Loret de Mola precisó que las urnas servirán para calibrar la aceptación ciudadana hacia el nuevo rumbo de la llamada Cuarta Transformación y anticipar los equilibrios de poder para los siguientes comicios. En el renglón de la tranquilidad pública, el periodista aplaudió el cambio radical que ha experimentado Coahuila tras haber superado las épocas más oscuras de la crisis de inseguridad. Rememoró, a manera de ejemplo, una cobertura que realizó en Torreón durante el año 2013, una época marcada por el fuego cruzado y el control delictivo, un panorama radicalmente opuesto a la paz que se respira hoy en día en la entidad. El analista adjudicó este rescate institucional al esfuerzo conjunto de las cámaras empresariales, los colectivos ciudadanos y la prensa local, quienes se mantuvieron firmes exigiendo respuestas contundentes a los gobiernos en turno. “No se hubiera solucionado el problema de seguridad en Coahuila si los periodistas no hubieran estado reportando todos los días lo que pasaba”, afirmó. Para concluir, Loret de Mola catalogó a Coahuila como un referente nacional y un ejemplo de éxito en el combate a la delincuencia, fundamentado en la alianza estratégica entre la ciudadanía y las corporaciones para blindar la región.

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