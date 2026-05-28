Desde Torreón, alerta Loret de Mola sobre fricciones con EE.UU y elogia el modelo de seguridad de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Desde Torreón, alerta Loret de Mola sobre fricciones con EE.UU y elogia el modelo de seguridad de Coahuila
    Loret de Mola destacó la transformación de Coahuila en materia de seguridad y reconoció el papel de la sociedad civil y la prensa. SANDRA GÓMEZ

Durante su visita a Torreón, el periodista alertó sobre tensiones diplomáticas, retos electorales y riesgos políticos para el gobierno federal

TORREÓN, COAH.- El periodista Carlos Loret de Mola advirtió que México se encuentra en una coyuntura “especialmente crítica” respecto a su vínculo con Estados Unidos. Esto, según explicó, debido a los señalamientos que ligan a ciertos actores políticos con la delincuencia organizada, sumado al complejo escenario previo a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el marco de su participación en el foro empresarial Summit, en Torreón, celebrado en la Comarca Lagunera, el columnista sopesó los desafíos de la política nacional, la agenda bilateral con el país vecino y el panorama electoral que se avecina en el estado de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/alianza-y-paz-social-las-claves-del-crecimiento-en-coahuila-afirma-manolo-jimenez-EC21015652

Para Loret de Mola, el peligro mayor radica en que el gobierno mexicano busque una confrontación directa con la administración estadounidense justo cuando se revisará el acuerdo comercial, argumentando que la posición de México es vulnerable para un choque diplomático o de mercados.

“Creo que no te puedes pelear con tu principal socio comercial, sobre todo cuando eres la parte más débil”, dijo.

En esa misma línea, apuntó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo carga con inercias complejas del sexenio pasado, en especial por las investigaciones y suspicacias que apuntan hacia personajes clave dentro del movimiento obradorista.

Respecto a la tensión entre el Poder Ejecutivo y el gremio periodístico, observó que, si bien la hostilidad disminuyó durante los primeros meses del mandato de Sheinbaum, en fechas recientes se ha reactivado una retórica dura hacia las voces disidentes y las empresas de comunicación.

“Cuando se sienten acorralados, su primera reacción es irse contra los medios”, recordó,

Al abordar las próximas elecciones locales en Coahuila, el comunicador enfatizó que los resultados tendrán un fuerte eco en la política federal. Afirmó que será la primera gran prueba para el partido oficialista, Morena, tras la renovación de sus liderazgos internos.

$!El periodista consideró que la relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento vulnerable para México.
El periodista consideró que la relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento vulnerable para México. SANDRA GÓMEZ

Loret de Mola precisó que las urnas servirán para calibrar la aceptación ciudadana hacia el nuevo rumbo de la llamada Cuarta Transformación y anticipar los equilibrios de poder para los siguientes comicios.

En el renglón de la tranquilidad pública, el periodista aplaudió el cambio radical que ha experimentado Coahuila tras haber superado las épocas más oscuras de la crisis de inseguridad.

Rememoró, a manera de ejemplo, una cobertura que realizó en Torreón durante el año 2013, una época marcada por el fuego cruzado y el control delictivo, un panorama radicalmente opuesto a la paz que se respira hoy en día en la entidad.

El analista adjudicó este rescate institucional al esfuerzo conjunto de las cámaras empresariales, los colectivos ciudadanos y la prensa local, quienes se mantuvieron firmes exigiendo respuestas contundentes a los gobiernos en turno.

“No se hubiera solucionado el problema de seguridad en Coahuila si los periodistas no hubieran estado reportando todos los días lo que pasaba”, afirmó.

Para concluir, Loret de Mola catalogó a Coahuila como un referente nacional y un ejemplo de éxito en el combate a la delincuencia, fundamentado en la alianza estratégica entre la ciudadanía y las corporaciones para blindar la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conferencias
Política

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Oculista electoral

Oculista electoral
true

La pequeña diferencia entre Rocha Moya y Maru Campos

true

POLITICÓN: ¿Qué pasará con Óscar Nájera? Rector de la UAdeC pide aplicar Código de Ética ‘parejo’
Especialistas en movilidad advirtieron que, aunque la construcción de puentes y distribuidores viales puede reducir temporalmente el tráfico en Saltillo, el crecimiento constante del parque vehicular vuelve insuficientes estas obras con el paso de los años.

Saltillo: Ampliación del Periférico LEA se estima en 900 mdp; análisis se hizo desde 2016
Más de 800 módulos del INE en el resto del país continuarán operando con normalidad durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

Coahuila: modificará INE horario de atención en módulos durante el Mundial 2026
Mateo Valdez, Rocco Arellano y Carlos Sámano subieron al podio nacional en Puebla.

Coahuila gana bronce en tenis de mesa Sub 19 de la Olimpiada Nacional 2026
Guatemala se convertiría en el segundo país de la región que permite la acción militar conjunta contra grupos delictivos dentro de sus fronteras.

Guatemala acuerda ataques conjuntos con EU contra el narcotráfico
Personal médico traslada a un paciente con ébola a un centro de tratamiento, teniendo las medidas necesarias para no resultar contagiados.

Por qué los brotes de ébola y hantavirus han confundido a los científicos