Proponen transparentar mantenimientos y sustitución de bombas en Simas Torreón

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    Proponen transparentar mantenimientos y sustitución de bombas en Simas Torreón
    La administración municipal busca fortalecer la supervisión del sistema mediante herramientas tecnológicas como la telemetría. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón prepara una plataforma de transparencia para informar sobre reparaciones, costos y mantenimiento de bombas del Simas, además de reactivar la telemetría para detectar fallas y mejorar el suministro de agua

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de transparentar la gestión operativa y optimizar el suministro de agua potable, el Ayuntamiento de Torreón proyecta hacer pública la información sobre el mantenimiento, costo de reparaciones y la compra de nuevos equipos para las bombas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís instruyó al director general del sistema, Xavier Herrera Arroyo, a incorporar en el portal de transparencia una sección especializada. En dicho espacio se detallará la fecha de reparación de cada pozo, el monto invertido y las sustituciones por infraestructura nueva.

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El propósito de esta medida es brindar acceso directo a la ciudadanía y a los medios de comunicación para auditar el estado operativo del equipo y verificar el cumplimiento de los mantenimientos correspondientes.

Riquelme Solís precisó que una bomba recién instalada cuenta con un periodo útil de aproximadamente dos a dos años y medio antes de requerir un mantenimiento preventivo mayor —más allá de las labores de lubricación—, por lo que este historial público dará certeza sobre los ciclos de servicio de cada unidad.

De forma complementaria, el municipio solicitó poner nuevamente en marcha el esquema de telemetría de Simas, una plataforma tecnológica diseñada para supervisar el rendimiento técnico y advertir con anticipación eventuales fallas de presión.

El edil detalló que, cuando una bomba pierde presión en su totalidad, los trabajos para restablecer su flujo, purgar la red y recuperar la operación normal pueden extenderse de seis a siete días, de ahí la importancia del monitoreo remoto para acortar estos tiempos de afectación a la población.

Respecto al rezago en el pago del servicio, la autoridad municipal aclaró que la aplicación de cobranzas más rigurosas se activará una vez regularizado el suministro, dado que en varios sectores la ciudadanía cuestiona los cobros debido a las fallas en el abasto.

La estrategia inicial consistirá en modernizar la facturación mediante la entrega puntual de recibos y notificaciones que incentiven el pago mensual. Una vez garantizado el flujo constante en la red, se endurecerán las acciones contra los morosos, bajo el principio de que la corresponsabilidad en el pago debe ir a la par de un servicio eficiente.

El munícipe rememoró que un esquema similar dio resultados positivos en administraciones pasadas, cuando primero se estabilizó el abasto en diversas colonias antes de intensificar la recuperación de la cartera vencida.

Bajo este panorama, subrayó que el saneamiento financiero del organismo descentralizado debe ser gradual: priorizar la dotación del recurso, asegurar el mantenimiento preventivo del equipamiento y, finalmente, consolidar la recaudación fiscal.

El plan integral se complementará con la sustitución de tuberías en los sectores con mayor incidencia de fugas, con el fin de disminuir el desperdicio del vital líquido y reforzar la eficiencia general del sistema.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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