Protección Civil refuerza la seguridad en cementerios de Torreón previo a Día de Muertos

TORREÓN, COAH.- Ante la próxima conmemoración del Día de Muertos, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón realiza recorridos preventivos en los panteones municipales y privados de la ciudad, con el propósito de detectar y corregir posibles riesgos para los visitantes.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que las inspecciones abarcan desde la evaluación del estado estructural de las tumbas hasta la verificación de accesos, pasillos y señalización en zonas con posibles peligros.

