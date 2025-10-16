Protección Civil refuerza la seguridad en cementerios de Torreón previo a Día de Muertos

Torreón
/ 16 octubre 2025
    Protección Civil refuerza la seguridad en cementerios de Torreón previo a Día de Muertos
    Autoridades municipales trabajan en coordinación para garantizar una celebración segura y ordenada. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Protección Civil realiza recorridos en panteones municipales y privados para detectar riesgos y garantizar la seguridad de los visitantes

TORREÓN, COAH.- Ante la próxima conmemoración del Día de Muertos, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón realiza recorridos preventivos en los panteones municipales y privados de la ciudad, con el propósito de detectar y corregir posibles riesgos para los visitantes.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que las inspecciones abarcan desde la evaluación del estado estructural de las tumbas hasta la verificación de accesos, pasillos y señalización en zonas con posibles peligros.

$!Personal de Protección Civil inspecciona las áreas más concurridas de los panteones municipales.
Personal de Protección Civil inspecciona las áreas más concurridas de los panteones municipales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Estamos haciendo una revisión exhaustiva para identificar tumbas en mal estado, áreas con riesgo de derrumbe o falta de accesibilidad. La intención es que las familias puedan acudir con tranquilidad a rendir homenaje a sus seres queridos”, explicó el funcionario.

Juárez Llanas detalló que los trabajos se realizan en coordinación con Salud Municipal y Servicios Públicos, con quienes se preparan labores conjuntas de limpieza, mantenimiento y atención a los visitantes durante los días 1 y 2 de noviembre.

El operativo especial de panteones incluirá personal de Protección Civil en campo para atender emergencias, orientar a la ciudadanía y mantener el orden. “Es una instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González garantizar una celebración segura y ordenada, por eso iniciamos desde ahora con la revisión y detección de puntos clave”, añadió Juárez Llanas.

