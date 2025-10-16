Torreón registra casi 2 mil reportes por basura, ruido y maltrato animal

Torreón
/ 16 octubre 2025
    Torreón registra casi 2 mil reportes por basura, ruido y maltrato animal
    Cristian Manuel López Chávez informó sobre los avances en la creación de la Unidad de Vigilancia Ambiental. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Cabildo analiza la creación de la Unidad de Vigilancia Ambiental para atender denuncias ecológicas

TORREÓN, COAH.- El interés de la población de Torreón por cuidar su entorno y denunciar acciones que afectan al medio ambiente va en aumento.

De acuerdo con la Dirección de Atención Ciudadana, de enero a septiembre del presente año se recibieron cerca de dos mil reportes relacionados con temas ambientales, desde disposición de residuos en sitios no autorizados hasta casos de maltrato animal y ruido excesivo.

Cristian Manuel López Chávez, titular de la dependencia, informó que presentó ante la Comisión Edilicia de Medio Ambiente un panorama detallado de las denuncias, en el marco de los trabajos para crear la Unidad de Vigilancia Ambiental de Torreón, instancia que actualmente se encuentra en revisión por el Cabildo junto con su reglamento municipal.

Entre los reportes más frecuentes se encuentran los tiraderos clandestinos de basura, fincas abandonadas en mal estado, lotes baldíos sucios, vibraciones o ruidos excesivos y la disposición irregular de desechos.

“La alta cifra en reportes refleja la preocupación ciudadana en estos temas y la confianza en la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González para atenderlos de manera eficaz”, señaló López Chávez.

El funcionario destacó que el compromiso de la dirección es canalizar cada caso a las dependencias correspondientes para su atención puntual y reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener patios, banquetas y espacios públicos limpios, así como a denunciar prácticas que dañen el entorno.

Los reportes pueden realizarse a través de la línea 073, en la página de Facebook: Atención Ciudadana Torreón, en Instagram: @atencionciudadanatrc, o directamente en las oficinas ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal.

