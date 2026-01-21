Protegen puentes viales de Torreón con pintura antigraffiti

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones permanentes de mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón inició la aplicación de más de 5 mil metros cuadrados de pintura antigraffiti en muros de puentes vehiculares, con el objetivo de proteger las estructuras y mejorar la imagen de la ciudad.

El director del SIMV, Víctor Navarro Arratia, informó que los trabajos se realizan en los tres puentes ubicados rumbo al Territorio Santos Modelo (TSM) y que, de manera paralela, se contempla intervenir el desnivel de la autopista Torreón–San Pedro, como parte de una primera etapa.

Explicó que la pintura antigraffiti ofrece múltiples beneficios, ya que no solo mejora de manera inmediata el aspecto urbano, sino que también protege las superficies y reduce de forma significativa los costos de mantenimiento a largo plazo.

“La aplicación de este material forma una película protectora que impide que la pintura en aerosol y las tintas penetren en el concreto o el metal, lo que permite retirar los grafitis con mayor facilidad, utilizando agua, jabón o solventes suaves”, detalló el funcionario.

Navarro Arratia añadió que este recubrimiento también contribuye a la protección estructural, al resguardar las superficies de daños ocasionados por productos químicos agresivos y ayudar a prevenir la corrosión.

El titular del SIMV destacó que estas acciones responden al interés de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Cepeda, de mantener en buen estado los espacios públicos y la infraestructura vial, lo que además de cuidar la imagen urbana, favorece una mejor movilidad.

Indicó que actualmente se evalúan otros puntos de la ciudad para futuras intervenciones, y reiteró que con estos trabajos el Municipio reafirma su compromiso de ofrecer espacios más seguros, funcionales y visualmente ordenados tanto para los habitantes como para quienes visitan Torreón.