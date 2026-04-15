Proyecta Simas Torreón normalizar abasto de agua tras reparaciones técnicas en pozos

TORREÓN, COAH.- Debido a fallas técnicas en diversos equipos de bombeo que han afectado el suministro de agua en varios sectores de la ciudad —en algunos casos por más de una semana—, el SIMAS Torreón, encabezado por Roberto Escalante González, intensificó las labores de mantenimiento con el objetivo de restablecer el servicio en su totalidad en los próximos días. Respecto al pozo 10, ubicado en Villa La Merced, que presentó afectaciones por variaciones eléctricas, se informó que ya se encuentra en operación desde la noche del martes. Con ello, el flujo de agua comenzará a estabilizarse en colonias como Rincón La Merced, Obispado, Zaragoza Sur y Manhattan.

Por su parte, el pozo de la colonia Fidel Velázquez se encuentra en fase de reparación estructural interna, por lo que se estima que su reactivación ocurra entre el viernes y el sábado de la presente semana. En el sector de la UAdeC, el pozo 76 fue detenido para realizar una intervención profunda, luego de detectarse una disminución en su presión. Para mitigar el impacto, se implementó un plan de contingencia mediante el suministro de agua con pipas, priorizando hospitales, instituciones educativas y zonas habitacionales cercanas. Escalante González subrayó que el personal técnico trabaja en turnos continuos para agilizar la reparación y puesta en marcha de los equipos.

Asimismo, el funcionario pidió a la población organizarse a través de representantes vecinales, con el fin de hacer más eficiente y ordenada la distribución de agua mediante camiones cisterna. Finalmente, el organismo ofreció una disculpa por los inconvenientes ocasionados y recordó que su call center permanece disponible para atender y canalizar reportes ciudadanos.

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