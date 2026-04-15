Proyecta Simas Torreón normalizar abasto de agua tras reparaciones técnicas en pozos

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Torreón
/ 15 abril 2026
    Proyecta Simas Torreón normalizar abasto de agua tras reparaciones técnicas en pozos
    Roberto Escalante González, gerente general del SIMAS Torreón SANDRA GÓMEZ

Las fallas han afectado el suministro de agua en varios sectores por más de una semana

TORREÓN, COAH.- Debido a fallas técnicas en diversos equipos de bombeo que han afectado el suministro de agua en varios sectores de la ciudad —en algunos casos por más de una semana—, el SIMAS Torreón, encabezado por Roberto Escalante González, intensificó las labores de mantenimiento con el objetivo de restablecer el servicio en su totalidad en los próximos días.

Respecto al pozo 10, ubicado en Villa La Merced, que presentó afectaciones por variaciones eléctricas, se informó que ya se encuentra en operación desde la noche del martes. Con ello, el flujo de agua comenzará a estabilizarse en colonias como Rincón La Merced, Obispado, Zaragoza Sur y Manhattan.

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Por su parte, el pozo de la colonia Fidel Velázquez se encuentra en fase de reparación estructural interna, por lo que se estima que su reactivación ocurra entre el viernes y el sábado de la presente semana.

En el sector de la UAdeC, el pozo 76 fue detenido para realizar una intervención profunda, luego de detectarse una disminución en su presión.

Para mitigar el impacto, se implementó un plan de contingencia mediante el suministro de agua con pipas, priorizando hospitales, instituciones educativas y zonas habitacionales cercanas.

Escalante González subrayó que el personal técnico trabaja en turnos continuos para agilizar la reparación y puesta en marcha de los equipos.

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Asimismo, el funcionario pidió a la población organizarse a través de representantes vecinales, con el fin de hacer más eficiente y ordenada la distribución de agua mediante camiones cisterna.

Finalmente, el organismo ofreció una disculpa por los inconvenientes ocasionados y recordó que su call center permanece disponible para atender y canalizar reportes ciudadanos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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