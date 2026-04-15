‘Es cumplimiento de ley, no capricho’: Román Cepeda sobre cambios en Plazas y Mercados de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 15 abril 2026
    ‘Es cumplimiento de ley, no capricho’: Román Cepeda sobre cambios en Plazas y Mercados de Torreón
    El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, defendió la reingeniería en el departamento. SANDRA GÓMEZ

Señaló que el personal sindicalizado no tiene facultades jurídicas para realizar inspecciones.

TORREÓN, COAH.— El presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, justificó la reciente reingeniería en el departamento de Plazas y Mercados como una medida legal obligatoria, al señalar que el personal sindicalizado carece de atribuciones jurídicas para realizar labores de inspección.

Ante las protestas y el cierre de oficinas por parte de trabajadores inconformes, el edil precisó que la medida no representa un bloqueo laboral, sino un proceso de regularización administrativa. “No se trata de impedirles su labor, sino de que legalmente no tienen la facultad; la normativa exige que los inspectores sean personal de confianza”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/ante-inicio-de-registros-definen-perfiles-para-las-diputaciones-locales-en-torreon-y-matamoros-AD20014884

Cepeda González vinculó este ordenamiento a diversas auditorías realizadas por la Contraloría Municipal, derivadas de reportes ciudadanos sobre presuntas irregularidades en la vía pública. Indicó que se investigan posibles casos de corrupción y duplicidad de folios, procesos que seguirán su curso legal para deslindar responsabilidades.

El Alcalde subrayó que el ajuste responde a criterios de eficiencia gubernamental y no a fricciones políticas. “Nuestra obligación es atender la queja ciudadana y aplicar el reglamento, más allá de voluntades personales”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/gala-internacional-en-el-teatro-isauro-martinez-de-musica-con-causa-por-la-educacion-en-la-comarca-lagunera-ND20014786

Debido a que una gran parte de la nómina en esta área es sindicalizada, el mandatario adelantó que se llevará a cabo una reubicación masiva de empleados hacia departamentos donde sus funciones sean compatibles con sus contratos. Aseguró que los derechos laborales serán respetados, aunque insistió en la necesidad de sanear la estructura administrativa.

Finalmente, advirtió que la operatividad de Plazas y Mercados no se detendrá por las manifestaciones. “La atención al público seguirá, con ellos o sin ellos”, expresó. Asimismo, no descartó aplicar este mismo criterio de revisión en otras dependencias municipales para garantizar la legalidad en el servicio público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dependencias

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Depredación con modelo ecológico

Depredación con modelo ecológico
true

Las 3 explicaciones que desaparecieron en materia de inseguridad
true

POLITICÓN: Morena: División entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán complica la elección en Coahuila
La baja se presenta a días de la inauguración en casa ante los Toros de Tijuana, obligando al equipo a replantear su cuadro y orden al bat.

Saraperos abre temporada sin Missael Rivera; será operado y queda fuera todo 2026
Este año, la marcha se llevará a cabo bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”, en continuidad con las ediciones anteriores.

Anuncian marcha del orgullo en Saltillo y eventos para recaudar fondos
El titular del IMMUS, Víctor de la Rosa, destacó que las nuevas rutas serán evaluadas con base en indicadores de cumplimiento.

Pondrá Saltillo nuevas rutas de transporte a prueba hasta por 9 meses antes de concesionarlas
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un momento que simboliza la compleja e influyente relación entre las dos principales potencias económicas del mundo.

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con China
China ha negado este mes las afirmaciones de la inteligencia estadounidense de que podría haber enviado armas a Irán.

Así han evolucionado las transferencias de armas de China a Irán por décadas