‘Es cumplimiento de ley, no capricho’: Román Cepeda sobre cambios en Plazas y Mercados de Torreón

TORREÓN, COAH.— El presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, justificó la reciente reingeniería en el departamento de Plazas y Mercados como una medida legal obligatoria, al señalar que el personal sindicalizado carece de atribuciones jurídicas para realizar labores de inspección. Ante las protestas y el cierre de oficinas por parte de trabajadores inconformes, el edil precisó que la medida no representa un bloqueo laboral, sino un proceso de regularización administrativa. “No se trata de impedirles su labor, sino de que legalmente no tienen la facultad; la normativa exige que los inspectores sean personal de confianza”, explicó.

Cepeda González vinculó este ordenamiento a diversas auditorías realizadas por la Contraloría Municipal, derivadas de reportes ciudadanos sobre presuntas irregularidades en la vía pública. Indicó que se investigan posibles casos de corrupción y duplicidad de folios, procesos que seguirán su curso legal para deslindar responsabilidades. El Alcalde subrayó que el ajuste responde a criterios de eficiencia gubernamental y no a fricciones políticas. “Nuestra obligación es atender la queja ciudadana y aplicar el reglamento, más allá de voluntades personales”, afirmó.

Debido a que una gran parte de la nómina en esta área es sindicalizada, el mandatario adelantó que se llevará a cabo una reubicación masiva de empleados hacia departamentos donde sus funciones sean compatibles con sus contratos. Aseguró que los derechos laborales serán respetados, aunque insistió en la necesidad de sanear la estructura administrativa. Finalmente, advirtió que la operatividad de Plazas y Mercados no se detendrá por las manifestaciones. “La atención al público seguirá, con ellos o sin ellos”, expresó. Asimismo, no descartó aplicar este mismo criterio de revisión en otras dependencias municipales para garantizar la legalidad en el servicio público.

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