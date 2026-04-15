SIMAS llama a pensionados a actualizar datos para conservar descuento en Monclova y Frontera

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Torreón
/ 15 abril 2026
    SIMAS llama a pensionados a actualizar datos para conservar descuento en Monclova y Frontera
    El plazo para realizar el trámite vence el 30 de abril. CORTESÍA

El objetivo es conservar el descuento en el recibo de agua

MONCLOVA, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Monclova y Frontera hizo un llamado a pensionados y jubilados para que actualicen su documentación y puedan conservar el descuento en el pago de su recibo de agua.

El jefe del Departamento de Atención a Usuarios, Javier Montes, informó que el plazo para realizar este trámite vence el próximo 30 de abril, por lo que exhortó a los beneficiarios a no dejarlo para último momento y acudir con anticipación a cualquiera de las sucursales.

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Detalló que, para llevar a cabo la actualización, los usuarios deben presentar copia de su credencial del INE, CURP, documento que los acredite como jubilados, pensionados o del INAPAM, así como el número de cuenta del recibo. Además, es necesario verificar que la dirección coincida con la identificación oficial.

El trámite es personal y puede realizarse de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en cualquiera de las tres oficinas del organismo operador.

La dependencia advirtió que el descuento se mantendrá únicamente para quienes completen la actualización dentro del plazo establecido. Actualmente, de un padrón superior a 26 mil usuarios en este esquema, apenas el 60 por ciento ha realizado el proceso.

Asimismo, se informó que la sucursal ubicada en el bulevar Benito Juárez cuenta con servicio de atención desde el vehículo para personas con discapacidad o movilidad reducida; en estos casos, basta con accionar el claxon para recibir asistencia del personal.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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