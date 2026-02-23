Proyectan inversión histórica de 2 mil mdp para Torreón este 2026

Torreón
/ 23 febrero 2026
    Proyectan inversión histórica de 2 mil mdp para Torreón este 2026
    El alcalde Román Cepeda González encabezó las primeras sesiones del Consejo Directivo del IMPLAN, donde se definieron proyectos clave para el desarrollo urbano de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Román Cepeda encabezó las primeras sesiones del IMPLAN, donde se anunció una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para obras estratégicas de infraestructura, movilidad y desarrollo urbano

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar el crecimiento urbano y la competitividad de la ciudad, el alcalde Román Cepeda González encabezó este lunes las primeras sesiones del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN). Durante el encuentro, se anunció una bolsa de inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para obras estratégicas durante el presente año.

El munícipe destacó que la planeación de este 2026 no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino también equilibrar el desarrollo en todos los sectores de Torreón mediante proyectos ya presupuestados.

Infraestructura y Movilidad: Las prioridadesDentro de la agenda de proyectos estratégicos para la administración 2025-2027, Cepeda González subrayó obras de alto impacto que comenzarán a ejecutarse de inmediato:

Sistemas Viales: El inicio de los proyectos en los sectores Revolución-Vasconcelos y El Campesino, claves para el flujo vehicular de la ciudad.

Entre las obras prioritarias destacan los sistemas viales Revolución-Vasconcelos y El Campesino, considerados estratégicos para mejorar el flujo vehicular en la ciudad. SANDRA GÓMEZ

Impacto Social: La creación de Casa Fuerza Mayor y el Centro Cultural del Norte, así como la rehabilitación de plazas públicas y techumbres, integradas como estrategias de prevención del delito.

Transporte y Conectividad: Se revisaron las propuestas de modernización del transporte público masivo y la mejora de la conectividad carretera.

“Son grandes obras que algunas empiezan y terminan este año, otras inician este 2026 y concluyen en 2027. Es una inversión de cerca de 2 mil millones de pesos solo para este año”, enfatizó el Alcalde.

PLANEACIÓN A FUTURO

Por su parte, el director general del IMPLAN, Eduardo Terrazas Ramos, presentó los avances en la actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PDDU). Además, se definieron las comisiones de trabajo que supervisarán proyectos en áreas académicas, parques industriales y la atención a la movilidad de adultos mayores.

Un punto relevante de la jornada fue la presentación de los resultados sobre la socialización del Proyecto de Regeneración del Paseo Morelos, buscando que los cambios en el centro histórico cuenten con el respaldo de la ciudadanía y el sector comercial.

Finalmente, el Consejo aprobó el Avance de Gestión Financiera del último trimestre de 2025, reafirmando el compromiso de transparencia en el manejo de los recursos que impulsarán la transformación de Torreón hacia 2027.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

