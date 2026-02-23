Proyectan inversión histórica de 2 mil mdp para Torreón este 2026

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar el crecimiento urbano y la competitividad de la ciudad, el alcalde Román Cepeda González encabezó este lunes las primeras sesiones del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN). Durante el encuentro, se anunció una bolsa de inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para obras estratégicas durante el presente año.

El munícipe destacó que la planeación de este 2026 no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino también equilibrar el desarrollo en todos los sectores de Torreón mediante proyectos ya presupuestados.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre convocatoria 2026 para la Maestría en Ciencia de Datos y Optimización en Saltillo

Infraestructura y Movilidad: Las prioridadesDentro de la agenda de proyectos estratégicos para la administración 2025-2027, Cepeda González subrayó obras de alto impacto que comenzarán a ejecutarse de inmediato:

Sistemas Viales: El inicio de los proyectos en los sectores Revolución-Vasconcelos y El Campesino, claves para el flujo vehicular de la ciudad.