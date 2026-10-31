Proyectan nuevo panteón municipal para Torreón en 2027

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    Proyectan nuevo panteón municipal para Torreón en 2027
    El Municipio de Torreón busca un predio de al menos siete hectáreas para la construcción de un nuevo panteón. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento analiza opciones para adquirir o permutar un terreno de entre cinco y siete hectáreas que permita atender la demanda del servicio a largo plazo

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que para 2027 se contempla la construcción de un nuevo panteón municipal, por lo que el Ayuntamiento revisa opciones de terrenos con espacio suficiente para atender las necesidades de la población durante los próximos años.

El Edil de Torreón explicó que, aunque el Municipio dispone de un predio de dos hectáreas, su extensión resulta insuficiente para desarrollar un proyecto que responda a la demanda a largo plazo.

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Por ello, la administración municipal busca una superficie de entre cinco y siete hectáreas y analiza alternativas para concretar su adquisición o permuta.

Riquelme Solís señaló que contar con otro cementerio municipal es una necesidad para Torreón, de ahí que el proyecto se mantenga entre las acciones previstas para el próximo año.

La intención, explicó, es que el nuevo espacio tenga capacidad para responder al crecimiento de la ciudad y evitar que en pocos años sea necesario buscar otro terreno.

Bajo ese criterio, el Alcalde consideró conveniente ampliar la búsqueda antes de decidir la ubicación del nuevo camposanto.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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