Proyectan nuevo panteón municipal para Torreón en 2027

El Edil de Torreón explicó que, aunque el Municipio dispone de un predio de dos hectáreas, su extensión resulta insuficiente para desarrollar un proyecto que responda a la demanda a largo plazo.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que para 2027 se contempla la construcción de un nuevo panteón municipal, por lo que el Ayuntamiento revisa opciones de terrenos con espacio suficiente para atender las necesidades de la población durante los próximos años.

Por ello, la administración municipal busca una superficie de entre cinco y siete hectáreas y analiza alternativas para concretar su adquisición o permuta.

Riquelme Solís señaló que contar con otro cementerio municipal es una necesidad para Torreón, de ahí que el proyecto se mantenga entre las acciones previstas para el próximo año.

La intención, explicó, es que el nuevo espacio tenga capacidad para responder al crecimiento de la ciudad y evitar que en pocos años sea necesario buscar otro terreno.

Bajo ese criterio, el Alcalde consideró conveniente ampliar la búsqueda antes de decidir la ubicación del nuevo camposanto.