Puerto Noas se viste de otoño para fortalecer el atractivo turístico de Torreón

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    Puerto Noas se viste de otoño para fortalecer el atractivo turístico de Torreón
    La exposición “Otoño en Puerto Noas 2026” incorpora escenarios decorativos con elementos alusivos a la temporada. SANDRA GÓMEZ

Puerto Noas renovó sus espacios con una exposición temática de otoño para atraer a familias y visitantes

TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias para impulsar el turismo y mantener el interés de los visitantes durante las distintas temporadas del año, el complejo turístico de Puerto Noas estrenó una nueva imagen con la inauguración de la exposición “Otoño en Puerto Noas 2026”, que ofrece espacios ambientados con motivos característicos de esta época.

La propuesta busca aprovechar el potencial turístico del Cerro de las Noas mediante la incorporación de escenarios decorativos que combinan materiales naturales, detalles artesanales y elementos alusivos al otoño, con la intención de brindar una experiencia diferente a quienes acuden a este sitio.

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Además de renovar la imagen de sus instalaciones, la exposición pretende incentivar la afluencia de familias laguneras y turistas, al ofrecer nuevos espacios para realizar recorridos, tomar fotografías y disfrutar de actividades recreativas en un entorno que destaca por sus vistas panorámicas de Torreón.

La apertura oficial se realizó mediante el tradicional corte de listón, en una ceremonia que reunió a representantes del gobierno municipal, organismos empresariales y autoridades religiosas, quienes participaron en la presentación de esta iniciativa de promoción turística.

En representación del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acudió Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), acompañado por Guillermo Martínez, titular de Turismo Municipal; Hassan Hamdan, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Torreón, y el padre Víctor Manuel Gómez, rector del Santuario del Cristo de las Noas.

La presencia de estos sectores forma parte de los esfuerzos de coordinación para fortalecer la proyección de Puerto Noas, promover una mayor actividad turística y aprovechar los espacios que representan un punto de encuentro para habitantes de la región y visitantes de otras ciudades.

La nueva ambientación se incorpora a las alternativas de entretenimiento que ofrece Puerto Noas, un complejo que ha ampliado su vocación turística más allá de las visitas religiosas al Santuario del Cristo de las Noas, al consolidarse también como un espacio de recreación y convivencia familiar.

Su ubicación, las panorámicas que ofrece de la ciudad y la cercanía con uno de los principales símbolos religiosos de La Laguna representan condiciones favorables para desarrollar actividades que contribuyan a mantener una afluencia constante de visitantes.

En este contexto, las exposiciones temáticas constituyen una alternativa para diversificar la oferta del recinto, renovar periódicamente sus atractivos y generar nuevas razones para que las familias regresen durante diferentes épocas del año.

La estrategia también busca favorecer indirectamente a las actividades económicas relacionadas con el turismo, particularmente los establecimientos gastronómicos, comercios y prestadores de servicios que pueden beneficiarse de una mayor presencia de visitantes.

Con la apertura de “Otoño en Puerto Noas 2026”, se pretende reforzar la promoción de Torreón como un destino que reúne atractivos religiosos, culturales y recreativos, además de impulsar el aprovechamiento de su infraestructura turística y ampliar las opciones de esparcimiento para la población lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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