Recolectan siete toneladas de basura tras mega puente en espacios públicos de Torreón

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Servicios Públicos informó que, tras el denominado “mega puente” con motivo del Día del Niño, el Día del Trabajo y la Batalla de Puebla, se recolectaron aproximadamente siete toneladas de basura en los principales espacios públicos de la ciudad de Torreón. Las labores de limpieza se concentraron en puntos de alta afluencia como la Línea Verde y el Bosque Urbano, en el sector oriente, así como en la Alameda Zaragoza, Plaza de Armas, Plaza Mayor y Paseo Morelos, en la zona Centro, donde durante los días de asueto se registró una importante presencia de familias que acudieron a disfrutar de actividades recreativas.

El titular de Limpieza de la dependencia, Demetrio Zúñiga Sordo, explicó que ante el incremento en la generación de residuos se reforzaron las labores operativas mediante cuadrillas en turnos matutinos y vespertinos, además de la implementación de recorridos nocturnos, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas estos espacios públicos.

Asimismo, señaló que en otros sitios como Puerto Noas, el Bosque Venustiano Carranza y el Parque Fundadores se cuenta con cuadrillas permanentes encargadas de realizar labores continuas de mantenimiento y limpieza, lo que permite atender de manera constante estos espacios de convivencia. De acuerdo con la dependencia, durante este periodo la Plaza Mayor, la Alameda Zaragoza y los bosques Urbano y Venustiano Carranza figuraron entre los puntos más concurridos por la ciudadanía.

Zúñiga Sordo destacó que diariamente un equipo de alrededor de 200 trabajadores de “La Ola” participa en labores de barrido, recolección y mantenimiento, contribuyendo a que la población pueda disfrutar de áreas públicas limpias y seguras. Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los espacios públicos, depositando los residuos en los contenedores correspondientes, así como a respetar los días y horarios de recolección de basura en hogares y establecimientos comerciales, con el fin de evitar acumulaciones y posibles afectaciones al sistema de drenaje.

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