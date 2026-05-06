Torreón participa en simulacro nacional con operativo de evacuación

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    Torreón participa en simulacro nacional con operativo de evacuación
    Brigadas internas coordinan evacuación durante el simulacro en Presidencia Municipal. CORTESÍA

Ejercicio preventivo permitió medir tiempos de reacción y reforzar protocolos ante emergencias

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, llevó a cabo este miércoles el Primer Simulacro Nacional 2026, ejercicio desarrollado de manera simultánea en todo el País con el propósito de fortalecer la cultura de la autoprotección y la respuesta ante contingencias.

En Torreón, la actividad se realizó a las 11:00 horas en la Presidencia Municipal, además de la activación de la alerta nacional en dispositivos móviles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/realizan-simulacro-de-incendio-en-el-c4-de-la-region-centro-destacan-respuesta-de-cinco-minutos-MG20517946

La hipótesis planteada consistió en un conato de incendio por riesgo eléctrico en el área del Call Center de Atención Ciudadana, ubicada en la planta baja del inmueble. Ante el supuesto incidente, brigadas internas activaron los protocolos de evacuación, control de fuego y atención a personas lesionadas.

El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que el desalojo de 2 pisos del edificio se completó en un tiempo de 4 minutos, con la participación de aproximadamente 80 personas entre trabajadores municipales y ciudadanos.

$!El ejercicio permitió evaluar tiempos de respuesta y protocolos preventivos.
El ejercicio permitió evaluar tiempos de respuesta y protocolos preventivos. CORTESÍA

Como parte del escenario simulado, se reportaron dos personas lesionadas —una con afectación en tobillo y otra en rodilla— quienes fueron trasladadas para recibir atención médica. Asimismo, las ambulancias y cuerpos de emergencia arribaron al lugar en un tiempo de respuesta de dos minutos.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron la sofocación controlada del supuesto incendio y verificaron la inexistencia de riesgos adicionales dentro del área afectada.

$!Elementos de emergencia participaron en el control del supuesto conato de incendio.
Elementos de emergencia participaron en el control del supuesto conato de incendio. CORTESÍA

Juárez Llanas destacó que este tipo de prácticas permiten evaluar la capacidad de reacción, detectar áreas de mejora y fortalecer la capacitación de las brigadas internas. Además, reconoció la participación ordenada de empleados municipales y la colaboración de la ciudadanía.

Con este ejercicio, el Municipio se integró a la estrategia nacional promovida por la Coordinación Nacional de Protección Civil para fomentar acciones preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

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