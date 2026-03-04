Reconocen corporaciones por operativo del Maratón LALA 2026; reportan baja en incidencia delictiva en Torreón

TORREÓN, COAH.– Durante la reunión semanal de seguridad, el primer regidor del Torreón, Luis Jorge Cuerda, reconoció el trabajo de las corporaciones municipales y estatales que participaron en el operativo del Maratón LALA 2026, al destacar que el evento se desarrolló con orden y saldo favorable. En su mensaje, Cuerda subrayó el compromiso de los cuerpos de seguridad para garantizar la tranquilidad de corredores y asistentes, así como la coordinación interinstitucional que permitió el éxito de una de las competencias deportivas más importantes de la región. TE PUEDE INTERESAR: Busca Felipe González Miranda representar a Torreón en la próxima legislatura

“El trabajo conjunto hizo posible que este evento multitudinario se realizara sin contratiempos, generando además beneficios económicos y turísticos para Torreón al posicionarlo a nivel nacional e internacional”, señaló. Asimismo, transmitió el mensaje del alcalde Román Alberto Cepeda en el sentido de mantener y reforzar las estrategias de seguridad ante la agenda de actividades deportivas, artísticas y manifestaciones ciudadanas previstas en las próximas semanas, las cuales incrementarán la movilidad urbana y requerirán especial atención vial para prevenir accidentes. Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales, informó que del 23 de febrero al 1 de marzo se registró una disminución significativa en la incidencia delictiva en Torreón, destacando cero casos de robo en transporte colectivo y a transportistas durante ese periodo.

Detalló que la Policía Municipal efectuó 98 detenciones que fueron remitidas al Ministerio Público y 184 ante el juez calificador. Además, el Grupo de Reacción realizó 27 detenciones por posesión de narcóticos. Flores Originales agregó que 80 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibieron capacitación sobre protocolos de actuación con motivo de la marcha del 8 de marzo, como parte de las acciones preventivas y de respeto a los derechos humanos. TE PUEDE INTERESAR: Firman alianza estratégica entre IEC, INE Coahuila y Coparmex Laguna por la cultura democrática En el marco del Día Naranja, el Centro de Justicia Municipal llevó a cabo actividades de concientización para promover entornos libres de violencia. En tanto, la Dirección de Tránsito y Vialidad reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, señalando como principales infracciones el conducir sin precaución, los cambios intempestivos de carril y el estacionamiento indebido. Finalmente, Protección Civil y Bomberos atendió 152 servicios, incluidas emergencias en municipios vecinos como Lerdo y Gómez Palacio, mientras que la dependencia de Inspección y Verificación reportó atenciones relacionadas con vehículos en estado de abandono, obstrucción de la vía pública, ruido excesivo, presencia de animales de granja, condiciones insalubres e instalaciones indebidas a través del sistema de atención 073.

