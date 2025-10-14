Reforzarán operativos de alcoholemia en Torreón con nuevas medidas de prevención y sanciones

Torreón
/ 14 octubre 2025
    Reforzarán operativos de alcoholemia en Torreón con nuevas medidas de prevención y sanciones
    La directora de Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, informó que los operativos de alcoholemia en Torreón se intensificarán con nuevos equipos y tres filtros simultáneos, priorizando la prevención sin dejar de aplicar sanciones. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Autoridades intensifican campañas de concientización y aplican medidas flexibles en casos de primera infracción

TORREÓN, COAH.- A la par de aplicar sanciones, los operativos de alcoholemia en Torreón continuarán los fines de semana con un enfoque renovado en la prevención de accidentes y la concientización, recalcó la directora de Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila.

Además de las sanciones, se realizarán campañas informativas dirigidas a los conductores para sensibilizarlos sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol y fomentar una cultura de responsabilidad vial.

Durante los fines de semana se aplican sanciones y se remiten vehículos al corralón en los casos en que se detecta conducción bajo los efectos del alcohol.

En algunas situaciones se ofrecen alternativas, como permitir que el conductor se retire acompañado de un familiar, siempre y cuando se responsabilice del vehículo, evitando así sanciones más severas; sin embargo, se enfatiza que la reincidencia conlleva sanciones más estrictas.

Esta flexibilidad busca priorizar la seguridad sin dejar de lado la aplicación del reglamento.

“Lo vamos a empezar a intensificar y solo estamos esperando que nos llegue un equipo nuevo para poder tener tres filtros funcionando de manera simultánea”, señaló Faz Dávila.

Esto permitirá aumentar la cobertura y eficacia de los operativos, agilizando la detección de casos y ampliando la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Recordó que actualmente el operativo se mantiene los jueves, viernes y sábado, aunque a diario pueden realizarse revisiones si la situación lo amerita. De esta manera, se garantiza una vigilancia constante que contribuye a disminuir la incidencia de accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

“Habitualmente los jueves, viernes y sábado, pero todos los días podemos ser sujetos a una revisión”, apuntó.

La directora destacó que, desde su ingreso a la corporación, se han implementado cambios en la dinámica del operativo, como la inclusión de personal especializado y la modernización de los equipos utilizados para las pruebas, sin descuidar el cumplimiento del reglamento, que también contempla sanciones.

