Activan Alerta Amber tras desaparición de menor de dos años en Torreón

Torreón
/ 14 octubre 2025
    Familiares y amigos difunden la desaparición en redes sociales buscando información relevante. FOTO: REDES SOCIALES

El menor fue visto por última vez en compañía de su padre en la colonia Antigua Aceitera; tiene cabello castaño oscuro y vestía camiseta azul con pantalón corto beige

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, en coordinación con la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar al menor Chrisjeday Guillermo González Acosta, de 2 años. La búsqueda se ha intensificado en diferentes sectores de Torreón y municipios aledaños, involucrando a cuerpos policiacos, protección civil y voluntarios de la comunidad.

El menor fue sustraído el pasado 23 de septiembre de 2025 en la colonia Antigua Aceitera de esta ciudad. Las autoridades han implementado operativos y retenes en las principales salidas de la ciudad y han solicitado apoyo a otras entidades federativas para ampliar la búsqueda.

El reporte oficial indica que Chrisjeday fue visto por última vez en compañía de su padre, y desde entonces se desconoce su paradero. Familiares y amigos han iniciado campañas de difusión en redes sociales y medios locales con la esperanza de obtener información relevante que ayude a dar con su ubicación.

$!La Fiscalía de Coahuila solicita ayuda ciudadana para localizar a Chrisjeday, de 2 años.
La Fiscalía de Coahuila solicita ayuda ciudadana para localizar a Chrisjeday, de 2 años. FOTO: REDES SOCIALES

Según la ficha de búsqueda, el menor tiene cabello lacio de color castaño oscuro, mide 0.90 metros y pesa 16 kilogramos. Entre las señas particulares se menciona que vestía una camiseta azul y pantalón corto beige el día de su desaparición.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía brindar cualquier información que pueda contribuir a la localización del menor, subrayando que cada dato, por pequeño que parezca, es de vital importancia. Han reiterado el compromiso de mantener el anonimato de los informantes para proteger su seguridad.

Se solicita a la ciudadanía comunicarse de inmediato a las líneas de emergencia si llegan a localizar al menor, ya que su integridad podría estar en riesgo. Además, se recuerda que la colaboración de todos es esencial en casos de desaparición infantil y puede marcar la diferencia en el pronto retorno del menor con su familia.

Temas


Alerta Amber
Búsqueda
Desaparecidos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Fiscalía de Personas Desaparecidas

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

