Activan Alerta Amber tras desaparición de menor de dos años en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, en coordinación con la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar al menor Chrisjeday Guillermo González Acosta, de 2 años. La búsqueda se ha intensificado en diferentes sectores de Torreón y municipios aledaños, involucrando a cuerpos policiacos, protección civil y voluntarios de la comunidad.

El menor fue sustraído el pasado 23 de septiembre de 2025 en la colonia Antigua Aceitera de esta ciudad. Las autoridades han implementado operativos y retenes en las principales salidas de la ciudad y han solicitado apoyo a otras entidades federativas para ampliar la búsqueda.

El reporte oficial indica que Chrisjeday fue visto por última vez en compañía de su padre, y desde entonces se desconoce su paradero. Familiares y amigos han iniciado campañas de difusión en redes sociales y medios locales con la esperanza de obtener información relevante que ayude a dar con su ubicación.