Reforzarán vigilancia en Torreón ante festejos por partido de la Selección Mexicana

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    Reforzarán vigilancia en Torreón ante festejos por partido de la Selección Mexicana
    Las autoridades acordaron reforzar la vigilancia en los principales puntos de reunión de la ciudad para mantener saldo blanco durante el partido de la Selección Mexicana. SANDRA GÓMEZ

Autoridades aumentarán la presencia policial en los puntos con mayor concentración de personas para prevenir incidentes durante los festejos

TORREÓN, COAH.- El primer regidor y encargado del despacho de la Alcaldía en Torreón, Luis Cuerda Serna, presidió este miércoles la vigésima cuarta reunión semanal de seguridad. Durante el encuentro solicitó reforzar las acciones preventivas y de vigilancia en los puntos con mayor concentración de personas, como el Giro Independencia y Plaza Mayor, con motivo del partido de la Selección Mexicana programado para el domingo 5 de julio.

El funcionario destacó que los operativos permanentes han permitido que los festejos recientes concluyan con saldo blanco. No obstante, señaló que es necesario fortalecer la coordinación entre las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno para preservar la paz social y prevenir situaciones de riesgo.

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Por otro lado, Luis Cuerda Serna hizo una mención especial para felicitar a la Guardia Nacional por su aniversario, celebrado el pasado 30 de junio. Reconoció la labor, el compromiso y la responsabilidad con que desempeñan su trabajo en favor de la seguridad de la ciudadanía.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos Castro, reconoció el desempeño del primer regidor al asumir de manera interina la conducción de la Administración Municipal. “Pese a las circunstancias, el Encargado del Despacho ha encabezado las labores del Municipio con responsabilidad y prudencia”, expresó.

REPORTAN BAJA DELICTIVA

En cuanto a la incidencia delictiva, el comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, informó que del 22 al 28 de junio disminuyó el robo a local comercial, con cinco hechos; el robo de accesorios de vehículos, con un caso; y el robo a institución pública, que se redujo a cero eventos.

El comisario también destacó la efectividad del uso de drones y cámaras de vigilancia para recuperar vehículos con reporte de robo y realizar detenciones. Explicó que estas herramientas facilitan la obtención de evidencia para el procesamiento legal y permiten atender con mayor oportunidad los reportes ciudadanos.

Además, informó que la Policía Municipal efectuó 144 detenciones que fueron remitidas al Ministerio Público y 97 al Juez Calificador. El Grupo de Reacción Torreón realizó otras 16 detenciones relacionadas con la posesión de narcóticos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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