Refuerza DIF Laguna brigadas de salud preventiva y brigadas médicas

La coordinadora de la dependencia en la zona, Laura Mara Silva Fernández, subrayó que la salud pública se mantiene en la cima de la agenda institucional, una prioridad que cobra mayor relevancia ante la actual ola de calor y el clima extremo que caracteriza a la región.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de descentralizar la atención médica gratuita e identificar enfermedades a tiempo, el Sistema DIF Coahuila en la Comarca Lagunera intensificó sus esquemas de medicina preventiva a través de jornadas comunitarias organizadas en alianza con el sector salud.

De acuerdo con la funcionaria, la sede de estas acciones integrales fue el Estadio Corona, espacio donde se desplegó asistencia médica para la clase trabajadora y sus familias, sumando además dinámicas formativas enfocadas en la infancia y la juventud.

Se precisó que, gracias al trabajo conjunto con el IMSS y otros organismos públicos, la ciudadanía tuvo acceso a esquemas de vacunación, exámenes de mastografía, odontología general, asesorías de concientización con la campaña “Vive libre sin drogas” y los servicios del Vagón de la Salud.

Las actividades asistenciales finalizaron el día de ayer, por lo que el siguiente paso será procesar el balance de las jornadas para ubicar de forma precisa a los pacientes que demanden una atención clínica de segundo nivel o especializada.

Finalmente, Silva Fernández apuntó que se está consolidando un registro detallado de los beneficiarios para ofrecer un monitoreo estricto a todo aquel que requiera estudios complementarios o el inicio de tratamientos específicos.