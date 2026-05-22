Refuerza DIF Laguna brigadas de salud preventiva y brigadas médicas

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    Refuerza DIF Laguna brigadas de salud preventiva y brigadas médicas
    Laura Mara Silva Fernández, coordinadora regional del DIF Coahuila, señaló que estas jornadas buscan acercar servicios esenciales a sectores que, por diversas circunstancias, enfrentan dificultades para acudir a unidades médica. SANDRA GÓMEZ

Estrategia conjunta permitió brindar consultas, vacunas, estudios y orientación a trabajadores y sus hogares

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de descentralizar la atención médica gratuita e identificar enfermedades a tiempo, el Sistema DIF Coahuila en la Comarca Lagunera intensificó sus esquemas de medicina preventiva a través de jornadas comunitarias organizadas en alianza con el sector salud.

La coordinadora de la dependencia en la zona, Laura Mara Silva Fernández, subrayó que la salud pública se mantiene en la cima de la agenda institucional, una prioridad que cobra mayor relevancia ante la actual ola de calor y el clima extremo que caracteriza a la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/imss-coahuila-cubre-todas-sus-plazas-de-especialistas-ON20879362

De acuerdo con la funcionaria, la sede de estas acciones integrales fue el Estadio Corona, espacio donde se desplegó asistencia médica para la clase trabajadora y sus familias, sumando además dinámicas formativas enfocadas en la infancia y la juventud.

Se precisó que, gracias al trabajo conjunto con el IMSS y otros organismos públicos, la ciudadanía tuvo acceso a esquemas de vacunación, exámenes de mastografía, odontología general, asesorías de concientización con la campaña “Vive libre sin drogas” y los servicios del Vagón de la Salud.

Las actividades asistenciales finalizaron el día de ayer, por lo que el siguiente paso será procesar el balance de las jornadas para ubicar de forma precisa a los pacientes que demanden una atención clínica de segundo nivel o especializada.

Finalmente, Silva Fernández apuntó que se está consolidando un registro detallado de los beneficiarios para ofrecer un monitoreo estricto a todo aquel que requiera estudios complementarios o el inicio de tratamientos específicos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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