Refuerza Torreón coordinación vecinal y prevención en materia de seguridad

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    Refuerza Torreón coordinación vecinal y prevención en materia de seguridad
    Funcionarios municipales participaron en la reunión semanal de seguridad, donde se revisaron los índices delictivos y las acciones de prevención. SANDRA GÓMEZ

Durante la reunión de seguridad de la semana 37, el alcalde Miguel Ángel Riquelme anunció acciones para ampliar los chats de proximidad y conectar cámaras de fraccionamientos al C2 y C4

TORREÓN, COAH.- Al concluir este sábado la evaluación de seguridad correspondiente a la semana 37, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer nuevas estrategias de coordinación con fraccionamientos y cerradas del municipio, principalmente mediante una mayor colaboración con los ciudadanos.

Riquelme Solís señaló que la administración en Torreón mantiene contacto con cámaras empresariales, asociaciones de colonos y grupos de proximidad con la Policía, los cuales, de acuerdo con el Ayuntamiento, registran tiempos de respuesta de aproximadamente cinco minutos.

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Como parte de estas acciones, el alcalde indicó que se ampliará la cobertura de los grupos de WhatsApp hacia los sectores habitacionales que aún no se han incorporado. También se invitará a los residentes a registrar sus reglamentos internos ante el Centro de Justicia Municipal para facilitar la mediación y solución de conflictos vecinales.

Asimismo, hizo un llamado a las directivas de los complejos residenciales para integrar sus sistemas de videovigilancia a las plataformas del C2 y C4, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y prevención.

$!Durante el encuentro se plantearon acciones para ampliar los grupos de proximidad y conectar cámaras de fraccionamientos a los sistemas C2 y C4.
Durante el encuentro se plantearon acciones para ampliar los grupos de proximidad y conectar cámaras de fraccionamientos a los sistemas C2 y C4. SANDRA GÓMEZ

En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, que se conmemora este 19 de septiembre, el munícipe destacó la importancia de fomentar una cultura de autoprotección en escuelas, empresas, hospitales y hogares para responder de manera oportuna ante posibles contingencias.

Al revisar los índices delictivos de la semana, Riquelme Solís afirmó que se registró una disminución en la incidencia criminal, de acuerdo con el análisis de los mapas de calor elaborado junto con las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

“Los delitos llevan una tendencia a la baja que nos compromete a apretar para estos últimos meses para continuar con buenas estadísticas y cerrar el año como el municipio más seguro del estado”, externó.

$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme encabezó la reunión de evaluación correspondiente a la semana 37, junto con funcionarios municipales y representantes de las corporaciones de seguridad.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme encabezó la reunión de evaluación correspondiente a la semana 37, junto con funcionarios municipales y representantes de las corporaciones de seguridad. SANDRA GÓMEZ

El alcalde también reconoció la labor de las corporaciones de seguridad y reportó saldo blanco durante los festejos patrios realizados en la Plaza Mayor. Señaló que se mantendrán los operativos de vigilancia durante los próximos eventos y el desarrollo de la Feria de Torreón.

Finalmente, al informar sobre los avances del programa permanente de regeneración del Centro Histórico, indicó que han sido retirados 446 vehículos en calidad de chatarra, además de escombro, basura y ejemplares arbóreos en riesgo, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las vialidades.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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