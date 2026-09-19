Riquelme confirma relevo en Contraloría y anticipa más ajustes en Torreón

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    Riquelme confirma relevo en Contraloría y anticipa más ajustes en Torreón
    El alcalde de Torreón confirmó la salida de Óscar Luján de la Contraloría Municipal y adelantó que habrá nuevos ajustes en la administración. SANDRA GÓMEZ

El alcalde confirmó la salida de Óscar Luján y señaló que el nuevo titular deberá garantizar vigilancia, legalidad y correcto ejercicio de los recursos públicos

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó la salida de Óscar Gerardo Luján Fernández de la Contraloría Municipal y adelantó que en las próximas semanas dará a conocer a quien asumirá la responsabilidad de encabezar el órgano interno de control de Torreón.

El presidente municipal explicó que el relevo forma parte del proceso de revisión y evaluación que mantiene sobre las distintas áreas de la administración, con el objetivo de realizar los ajustes que considere necesarios de acuerdo con las necesidades operativas y administrativas del Municipio.

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Riquelme Solís señaló que durante esta semana continuará analizando el funcionamiento de las dependencias y no descartó que puedan presentarse nuevos movimientos dentro de la estructura municipal.

Indicó que el propósito es contar con perfiles que respondan a las responsabilidades de cada área y permitan mantener orden, eficiencia y control en el desarrollo de la administración pública.

En el caso específico de la Contraloría, destacó la importancia de que el próximo titular sea una persona de su confianza y cuente con la capacidad necesaria para supervisar el desempeño de los servidores públicos, así como la correcta aplicación de los recursos municipales.

El alcalde reconoció el trabajo realizado por Óscar Luján durante su permanencia al frente de la dependencia y señaló que respondió de manera adecuada a las solicitudes de información y requerimientos formulados por la actual administración.

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No obstante, explicó que la Contraloría representa una de las áreas estratégicas del Ayuntamiento, debido a que entre sus responsabilidades se encuentra vigilar que los funcionarios actúen conforme a la ley, revisar los procedimientos administrativos y dar seguimiento al ejercicio del gasto público.

El cambio se presenta dentro de la evaluación de las dependencias municipales que Riquelme Solís ha planteado desde su llegada a la Presidencia Municipal. En semanas recientes, el alcalde ha señalado que las áreas del Ayuntamiento se encuentran sujetas a revisión y que los ajustes se realizarán conforme a resultados, necesidades operativas y atención a las demandas de la población.

Riquelme Solís indicó que en las próximas semanas se formalizará el nombramiento del nuevo titular de la Contraloría Municipal, quien tendrá entre sus principales responsabilidades mantener la vigilancia interna del Ayuntamiento y supervisar que los procesos administrativos y financieros se desarrollen con apego a la normatividad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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