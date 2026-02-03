Refuerza Torreón prevención de enfermedades respiratorias con vacuna antineumocócica

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias graves y proteger a los sectores más vulnerables, la Dirección de Salud Pública Municipal exhortó a la población de 60 años y más a vacunarse contra el neumococo y mantener completo su esquema de inmunización.

La administración municipal, encabezada por el alcalde Román Cepeda, reiteró su compromiso con el cuidado preventivo de la salud, especialmente entre los adultos mayores, quienes presentan un mayor riesgo ante infecciones como neumonía, meningitis y otros padecimientos respiratorios asociados a esta bacteria.

José Manuel Riveroll, director de Salud Pública Municipal, destacó que la vacuna contra el neumococo es una herramienta fundamental para reducir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, al fortalecer su sistema inmunológico frente a enfermedades potencialmente mortales.

La aplicación de la vacuna se realiza de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de Salud Pública Municipal ubicadas en avenida Ocampo número 1133, en la colonia Centro.

El funcionario subrayó que es indispensable presentar la cartilla de vacunación para llevar un control adecuado del esquema correspondiente y garantizar una atención ordenada y eficiente.

Para mayor información sobre este y otros servicios de salud, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 871 713 47 80 o consultar la página oficial de Facebook: Salud Pública Municipal.