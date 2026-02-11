Refuerza Torreón revisión de hoteles y moteles por Día del Amor

Torreón
/ 11 febrero 2026
    El operativo contempla la revisión de habitaciones, áreas comunes y oficinas administrativas. ARCHIVO

Inspección y Verificación supervisa documentación, seguridad e higiene ante el aumento en la demanda de hospedaje

TORREÓN, COAH.- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón puso en marcha un operativo especial de revisión en hoteles y moteles de la ciudad, ante el incremento en la demanda de servicios de hospedaje durante estas fechas.

El director de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, informó que el objetivo del operativo es constatar que estos establecimientos cumplan con la reglamentación municipal vigente, operen de manera legal y ofrezcan condiciones seguras e higiénicas para los usuarios.

Detalló que las inspecciones incluyen la revisión de licencias de funcionamiento, certificados de fumigación, así como la verificación de medidas de seguridad como extintores en buen estado, señalización de rutas de evacuación y el correcto funcionamiento de instalaciones eléctricas y de gas.

Además, los inspectores revisan a detalle las habitaciones, sanitarios, jacuzzis y oficinas administrativas. En los establecimientos que cuentan con cocina, se supervisa que los alimentos se encuentren en buenas condiciones y que el personal cumpla con los protocolos de higiene correspondientes.

Fernández Llamas señaló que este operativo permite detectar posibles anomalías y corregirlas de manera oportuna, lo que brinda mayor tranquilidad tanto a los clientes como a los propietarios de los negocios, sin afectar su operación.

Finalmente, exhortó a dueños y administradores de hoteles y moteles a revisar su documentación y asegurarse de cumplir con todos los requisitos municipales, a fin de fomentar una cultura de cumplimiento y garantizar un servicio de calidad y seguro para los usuarios.

Temas


industria hotelera
operativos
hoteles

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

