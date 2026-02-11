Refuerza Torreón revisión de hoteles y moteles por Día del Amor

TORREÓN, COAH.- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón puso en marcha un operativo especial de revisión en hoteles y moteles de la ciudad, ante el incremento en la demanda de servicios de hospedaje durante estas fechas.

El director de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, informó que el objetivo del operativo es constatar que estos establecimientos cumplan con la reglamentación municipal vigente, operen de manera legal y ofrezcan condiciones seguras e higiénicas para los usuarios.

Detalló que las inspecciones incluyen la revisión de licencias de funcionamiento, certificados de fumigación, así como la verificación de medidas de seguridad como extintores en buen estado, señalización de rutas de evacuación y el correcto funcionamiento de instalaciones eléctricas y de gas.

Además, los inspectores revisan a detalle las habitaciones, sanitarios, jacuzzis y oficinas administrativas. En los establecimientos que cuentan con cocina, se supervisa que los alimentos se encuentren en buenas condiciones y que el personal cumpla con los protocolos de higiene correspondientes.

Fernández Llamas señaló que este operativo permite detectar posibles anomalías y corregirlas de manera oportuna, lo que brinda mayor tranquilidad tanto a los clientes como a los propietarios de los negocios, sin afectar su operación.

Finalmente, exhortó a dueños y administradores de hoteles y moteles a revisar su documentación y asegurarse de cumplir con todos los requisitos municipales, a fin de fomentar una cultura de cumplimiento y garantizar un servicio de calidad y seguro para los usuarios.