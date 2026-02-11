Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques contra terroristas de Hamás en la Franja de Gaza después de lo que los militares llamaron una “flagrante” violación del alto el fuego por parte del grupo terrorista, después de que hombres armados de Hamás emergieran el lunes de un túnel en el este de Rafah y abrieran fuego contra las tropas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) dijeron que los terroristas atacados estaban involucrados en varios complots contra soldados israelíes y el Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Afirman que el Pentágono desactivó drones de cárteles mexicanos que volaron sobre espacio aéreo de El Paso

“Las FDI y la ISA continuarán operando contra cualquier intento de las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza de llevar a cabo ataques contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel”, concluyó el comunicado.

No se registraron bajas israelíes en el incidente en el sur de Gaza, en el que las tropas mataron a cuatro terroristas palestinos que abrieron fuego contra ellas.

“Cuatro terroristas armados salieron de un túnel subterráneo y dispararon contra las tropas de las FDI que operaban en la zona de Rafah”, dijeron las FDI en un comunicado en inglés.

Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas, añadió el ejército. Las tropas de las FDI continúan operando en la zona para localizar y eliminar a todos los terroristas que se encuentran en la infraestructura subterránea.

Indonesia prepara una misión de mantenimiento de la paz en Gaza

El jefe del ejército de Indonesia dijo que el ejército ha comenzado a preparar tropas especializadas, incluidos ingenieros y equipos médicos, para un posible despliegue de mantenimiento de la paz en Gaza, aunque enfatizó que la misión y el número de tropas aún no se han finalizado, informó el martes el sitio de noticias en línea indonesio Serambinews.com.

“Hemos comenzado a entrenar a personas que podrían convertirse en fuerzas de paz. Estamos preparando ingenieros, personal sanitario y personal similar”, dijo el Jefe del Estado Mayor del Ejército, General.

Maruli Simanjuntak dijo a los periodistas después de una reunión de líderes en el Palacio Presidencial en Yakarta el lunes.

Dijo que las unidades que se están preparando no son tropas de combate de primera línea, sino personal destinado a apoyar a los civiles en zonas de conflicto, con un enfoque en funciones humanitarias y de reconstrucción.

Maruli dijo que los comandantes están considerando reunir una fuerza a escala de una brigada, que potencialmente involucraría entre 5.000 y 8.000 soldados, pero enfatizó que no se ha tomado una decisión final.

“Sí, podría ser una brigada, quizás entre 5.000 y 8.000. Pero aún estamos negociando y aún no hay certeza sobre el número”, dijo.

Señaló que el tamaño y la composición finales del despliegue serán determinados por las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, o TNI, en consulta con el gobierno y los socios internacionales.

“Es mejor pedir más claridad al Cuartel General del TNI. Solo estamos preparando a las tropas”, dijo Maruli, y añadió que el ejército adaptará su personal a las necesidades de la misión en Gaza.