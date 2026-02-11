Rusia podría tomar ciudades clave de Ucrania

Por: Constant Méheut Durante más de un año, las fuerzas rusas han avanzado con dificultad por los campos de batalla de Ucrania sin tomar un solo bastión urbano. Ahora, estos avances desgastantes están a punto de dar sus frutos. Rusia parece lista a completar la toma de tres zonas estratégicas en las próximas semanas o meses, según expertos militares y observadores independientes del campo de batalla. TE PUEDE INTERESAR: Rusia planea aumentar fuerzas en el flanco oriental de la OTAN, mientras sigue la guerra en Ucrania La captura de las tres zonas —la ciudad de Guliaipolé, en el sureste, y las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, a unos 90 kilómetros al noreste— daría a Rusia un punto de apoyo urbano para asentar soldados y organizar la logística de futuras ofensivas, así como una nueva baza en las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos.

Según los expertos, es poco probable que Rusia convierta rápidamente estos logros en una mayor expansión territorial, dada la lentitud con la que han avanzado sus soldados en el último año. Pero Moscú podría utilizar estos avances para argumentar durante las conversaciones de paz que su avance, aunque lento, es inevitable, y que a Ucrania le convendría ceder territorio ahora en un acuerdo, en lugar de perderlo más tarde en sangrientos combates. RUSIA TIENE NUEVOS AVANCES EN EL SUR El avance más amenazador de Rusia está en la región sudoriental de Zaporiyia. Guliaipolé, una ciudad que ancló parte de este frente durante años, está casi totalmente bajo control ruso, según los mapas del campo de batalla de grupos independientes y del capitán Dmytro Filatov, un oficial ucraniano que lucha en la zona. El capitán Filatov, comandante del Primer Regimiento de Asalto Separado, dijo en mensajes de texto la semana pasada que las fuerzas ucranianas aún mantenían en su poder algunos edificios dentro de Guliaipolé. Pero “la mayor parte de la ciudad está totalmente bajo control enemigo”, dijo, y añadió que el 95 por ciento de los soldados que se encontraban allí eran rusos. Guliaipolé, con una población de 12.000 habitantes antes de la guerra, era uno de los últimos centros urbanos en manos ucranianas de la zona externa a la capital regional, la ciudad de Zaporiyia. Más allá de Guliaipolé hay campos abiertos, lo que ofrece a los soldados ucranianos pocas zonas edificadas donde agazaparse y frustrar los avances rusos.

A unos 60 kilómetros al oeste de Guliaipolé, las fuerzas rusas se acercan a las afueras de la ciudad de Zaporiyia, un centro industrial de 700.000 habitantes conocido por su acero. Los mapas del campo de batalla muestran a los soldados de Moscú a unos 20 kilómetros de la entrada sur de la ciudad. Los expertos militares advierten que nuevos avances pondrían la zona al alcance de pequeños drones de ataque, y expondrían a los residentes a asaltos aéreos las 24 horas del día. Los analistas atribuyen los avances rusos en la zona a las escasas defensas ucranianas, ya que Kiev concentra sus fuerzas en mantener las ciudades de la vecina región de Donetsk. Incluso allí, los soldados ucranianos se encuentran en una situación difícil. POKROVSK Y MIRNOGRAD ESTÁN AL BORDE DEL ABISMO En Donetsk, Ucrania se ha enfocado en defender las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, que juntas tenían una población de más de 100.000 habitantes antes de la guerra. El despliegue de soldados allí, combinado con una sofisticada guerra de drones, ha ralentizado los asaltos rusos. Según un informe de enero del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un laboratorio de ideas con sede en Washington, las tropas rusas solo habían avanzado 70 metros al día en su ofensiva de año y medio sobre Pokrovsk y Mirnograd, más lentamente que el avance de las tropas aliadas en la Batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial.

Rusia ha capturado menos del 1,5 por ciento del territorio ucraniano desde 2024, según el informe. El grupo de expertos también estimó que las fuerzas rusas sufrieron alrededor de 415.000 muertos, heridos y desaparecidos el año pasado en batallas que se enfocaron en gran medida en las dos ciudades. Rusia ha sufrido cerca de 1,2 millones de bajas en el campo de batalla desde que invadió Ucrania en 2022, según el grupo, aproximadamente el doble de las pérdidas de Ucrania. A pesar del número de bajas, Moscú cree que puede sobrevivir a Kiev en una guerra de desgaste, y confía en el reclutamiento constante para reponer sus filas. Rusia ha enviado repetidamente soldados a Pokrovsk y Mirnograd. Solo quedan en disputa pequeños sectores de sus afueras. Si Rusia capturara totalmente esas ciudades, podría utilizarlas para ocultar a operadores de drones y echar mano de carreteras y vías férreas para agilizar la logística. EL PRÓXIMO OBJETIVO ES KOSTIANTYNIVKA Los expertos militares afirman que capturar Pokrovsk y Mirnograd daría a Moscú un trampolín para avanzar hacia el norte y perseguir su objetivo de tomar toda la región de Donetsk, de la que ya controla unas tres cuartas partes. Un objetivo importante podría ser Kostiantynivka, unos 40 kilómetros más al este. Kostiantynivka es la puerta sur de una cadena de ciudades que forman el último gran cinturón defensivo de Ucrania en Donetsk. Si cayera, casi todas las ciudades situadas más al norte quedarían al alcance de los drones rusos, y Moscú obtendría acceso a una carretera clave que une estas ciudades.