David Zorrilla vuelve a Dinos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LFA

Fútbol Americano
/ 10 febrero 2026
    Con 1.85 metros de estatura, Zorrilla regresa como una opción más en el ataque aéreo de Dinos. FOTO: DINOS LFA

El equipo anunció de manera oficial el regreso del receptor para la temporada 2026 de la LFA, apostando por la continuidad de un jugador que ya conoce el sistema y la exigencia de la liga

Los Dinos de Saltillo confirmaron el regreso de David Zorrilla para la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), reforzando su cuerpo de receptores con un jugador que ya conoce la dinámica del equipo y del sistema ofensivo.

A través de sus redes sociales, la organización dio la bienvenida al receptor con un mensaje directo a la afición: “Es un gusto para nosotros anunciar el regreso del #WR David Zorrilla. Welcome back, David”, acompañado de imágenes oficiales que confirman su continuidad con la franquicia.

Zorrilla, quien porta el número 83, se desempeña como wide receiver y destaca por su físico, con 1.85 metros de estatura y cerca de 98 kilogramos de peso, características que le permiten competir en rutas cortas y medias, además de aportar presencia en situaciones de contacto. Su regreso representa una apuesta por la continuidad y la experiencia dentro del roster.

El receptor ha formado parte del proyecto de los Dinos en temporadas recientes, participando en distintos encuentros y siendo considerado una opción confiable dentro de la rotación ofensiva. La directiva apuesta a que su conocimiento del playbook y su adaptación al ritmo de la LFA contribuyan a fortalecer el ataque rumbo a la nueva campaña.

Con este movimiento, los Dinos comienzan a perfilar su plantel para el 2026, enviando un mensaje de estabilidad y planeación, al retener a jugadores que ya han vestido el uniforme y conocen la exigencia de la liga. La afición, por su parte, suma un rostro conocido a la lista de nombres que buscarán llevar al equipo a competir en la próxima temporada.

