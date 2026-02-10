David Zorrilla vuelve a Dinos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LFA

Los Dinos de Saltillo confirmaron el regreso de David Zorrilla para la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), reforzando su cuerpo de receptores con un jugador que ya conoce la dinámica del equipo y del sistema ofensivo.

A través de sus redes sociales, la organización dio la bienvenida al receptor con un mensaje directo a la afición: “Es un gusto para nosotros anunciar el regreso del #WR David Zorrilla. Welcome back, David”, acompañado de imágenes oficiales que confirman su continuidad con la franquicia.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos de Saltillo refuerza su roster con Patrick Mazeika, Deolis Guerra y Matthew Batten