Refuerzan apoyo a población vulnerable por onda gélida en Torreón

Torreón
/ 12 enero 2026
    Refuerzan apoyo a población vulnerable por onda gélida en Torreón
    El edil supervisa acciones de apoyo durante los recorridos de atención a zonas afectadas por el frío. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El alcalde Román Cepeda activa operativos especiales, albergues temporales y brigadas de atención ante las bajas temperaturas

TORREÓN, COAH.- Con el refuerzo de operativos y una mayor coordinación entre dependencias, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, garantizó la atención a los sectores vulnerables ante la actual onda gélida que afecta a la región.

El munícipe instruyó a las distintas áreas del Gobierno Municipal a trabajar de manera conjunta y eficiente, priorizando la respuesta oportuna y la cercanía con quienes más lo necesitan durante esta emergencia climática.

Se han intensificado los rondines y las acciones de apoyo social para detectar y atender a personas en situación de calle y en colonias vulnerables; como parte de estas labores, varias personas ya han sido resguardadas en albergues temporales.

Asimismo, se desplegaron brigadas especiales que recorren las zonas más afectadas, proporcionando cobijas, alimentos y orientación sobre cómo enfrentar el frío extremo.

El edil informó que el municipio habilitó albergues temporales para ofrecer refugio a quienes no cuentan con un lugar donde protegerse de las bajas temperaturas.

Estos espacios disponen de personal capacitado y recursos básicos para garantizar la comodidad y seguridad de los beneficiarios, con el objetivo de que nadie quede desamparado durante los días de frío intenso.

Cepeda González también compartió recomendaciones para que la población se proteja del clima, como abrigarse adecuadamente y consumir alimentos ricos en vitamina C. Además, exhortó a la ciudadanía a atender las indicaciones de Protección Civil y a reportar cualquier situación de riesgo.

En otro tema, el alcalde subrayó que la gestión del agua potable y el drenaje es una de las principales prioridades de su administración, al destacar las inversiones que se realizan en estos rubros.

Precisó que se han destinado más de 750 millones de pesos para obras de drenaje sanitario, suministro de agua potable y la perforación de nuevas fuentes de abastecimiento, con el fin de fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad.

Finalmente, anunció que el siguiente paso será la adquisición e instalación de medidores de agua para abatir el déficit de aproximadamente 400 mil equipos.

Temas


Albergues
Clima
Invierno

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

