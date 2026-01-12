Refuerzan apoyo a población vulnerable por onda gélida en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el refuerzo de operativos y una mayor coordinación entre dependencias, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, garantizó la atención a los sectores vulnerables ante la actual onda gélida que afecta a la región.

El munícipe instruyó a las distintas áreas del Gobierno Municipal a trabajar de manera conjunta y eficiente, priorizando la respuesta oportuna y la cercanía con quienes más lo necesitan durante esta emergencia climática.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ya no tienes pretexto para evitar el gym; IMSS abre sus gimnasios con cuotas accesibles

Se han intensificado los rondines y las acciones de apoyo social para detectar y atender a personas en situación de calle y en colonias vulnerables; como parte de estas labores, varias personas ya han sido resguardadas en albergues temporales.

Asimismo, se desplegaron brigadas especiales que recorren las zonas más afectadas, proporcionando cobijas, alimentos y orientación sobre cómo enfrentar el frío extremo.

El edil informó que el municipio habilitó albergues temporales para ofrecer refugio a quienes no cuentan con un lugar donde protegerse de las bajas temperaturas.

Estos espacios disponen de personal capacitado y recursos básicos para garantizar la comodidad y seguridad de los beneficiarios, con el objetivo de que nadie quede desamparado durante los días de frío intenso.

Cepeda González también compartió recomendaciones para que la población se proteja del clima, como abrigarse adecuadamente y consumir alimentos ricos en vitamina C. Además, exhortó a la ciudadanía a atender las indicaciones de Protección Civil y a reportar cualquier situación de riesgo.

TE PUEDE INTERESAR: Con inversión aproximada a los 5 mil mdp, Gobierno de Coahuila anuncia paquete de obras y apoyos

En otro tema, el alcalde subrayó que la gestión del agua potable y el drenaje es una de las principales prioridades de su administración, al destacar las inversiones que se realizan en estos rubros.

Precisó que se han destinado más de 750 millones de pesos para obras de drenaje sanitario, suministro de agua potable y la perforación de nuevas fuentes de abastecimiento, con el fin de fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad.

Finalmente, anunció que el siguiente paso será la adquisición e instalación de medidores de agua para abatir el déficit de aproximadamente 400 mil equipos.