Coahuila: ya no tienes pretexto para evitar el gym; IMSS abre sus gimnasios con cuotas accesibles

Con el inicio del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ha puesto a disposición de la ciudadanía sus gimnasios equipados en los Centros de Seguridad Social (CSS), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de propósitos relacionados con la reducción de peso, la activación física y la mejora integral de la salud. Estos espacios no solo están abiertos para los derechohabientes, sino que también permiten el acceso al público en general mediante cuotas accesibles, lo que amplía el impacto de esta estrategia preventiva.

De acuerdo con Mayela Guadalupe Flores Montoya, promotora de servicios de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales (JSSTPEYS), estas áreas deportivas han sido habilitadas desde hace varios años como una medida preventiva para reducir enfermedades crónico-degenerativas, fomentar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de la población.

Los centros deportivos del IMSS cuentan con infraestructura adecuada y equipamiento moderno, y se encuentran distribuidos estratégicamente en distintas regiones del estado para brindar cobertura a un mayor número de personas.

AMPLIA VARIEDAD DE APARATOS

Los usuarios tienen acceso a una amplia variedad de aparatos, entre los que destacan bicicletas estacionarias y caminadoras para el entrenamiento cardiovascular, bancos de musculación y barras paralelas para el fortalecimiento muscular, así como máquinas de polea y otros equipos especializados que permiten realizar rutinas completas y equilibradas.

Además del equipamiento físico, los Centros de Seguridad Social ofrecen un valor agregado importante: el acompañamiento de entrenadores certificados, quienes orientan a los usuarios y elaboran rutinas personalizadas de acuerdo con la edad, condición física y objetivos de cada persona. Esta asesoría busca garantizar un uso adecuado de las instalaciones y prevenir lesiones, al tiempo que se promueve una práctica segura y constante del ejercicio.

Los gimnasios del IMSS operan de lunes a viernes, en distintos horarios que se adaptan a las necesidades de la población.

Las personas interesadas en inscribirse pueden acudir directamente a las sedes ubicadas en Saltillo, en la calle Manuel Doblado, en la Zona Centro, entre Luis Gutiérrez y Pablo de Mejía, con teléfono 844 412 82 33; en Monclova, sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Guadalupe, a un costado del Teatro del IMSS; y en Piedras Negras, en el bulevar Mendoza Berrueto, frente al Hospital General de Zona No. 11.