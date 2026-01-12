Coahuila: ya no tienes pretexto para evitar el gym; IMSS abre sus gimnasios con cuotas accesibles

Coahuila
/ 12 enero 2026
    Coahuila: ya no tienes pretexto para evitar el gym; IMSS abre sus gimnasios con cuotas accesibles
    Los gimnasios del IMSS cuentan con equipo moderno y entrenadores certificados para apoyar rutinas de ejercicio seguras y personalizadas. FOTO: IMSS

El IMSS pone a disposición del público en general los gimnasios de los Centros de Seguridad Social, equipados con aparatos modernos y entrenadores certificados

Con el inicio del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ha puesto a disposición de la ciudadanía sus gimnasios equipados en los Centros de Seguridad Social (CSS), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de propósitos relacionados con la reducción de peso, la activación física y la mejora integral de la salud. Estos espacios no solo están abiertos para los derechohabientes, sino que también permiten el acceso al público en general mediante cuotas accesibles, lo que amplía el impacto de esta estrategia preventiva.

$!Las instalaciones están abiertas tanto a derechohabientes como al público en general, con cuotas accesibles y ubicaciones en ciudades como Saltillo, Monclova y Piedras Negras.
Las instalaciones están abiertas tanto a derechohabientes como al público en general, con cuotas accesibles y ubicaciones en ciudades como Saltillo, Monclova y Piedras Negras. FOTO: IMSS

Los centros deportivos del IMSS cuentan con infraestructura adecuada y equipamiento moderno, y se encuentran distribuidos estratégicamente en distintas regiones del estado para brindar cobertura a un mayor número de personas.

De acuerdo con Mayela Guadalupe Flores Montoya, promotora de servicios de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales (JSSTPEYS), estas áreas deportivas han sido habilitadas desde hace varios años como una medida preventiva para reducir enfermedades crónico-degenerativas, fomentar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de la población.

$!El IMSS en Coahuila puso a disposición de derechohabientes y público en general los gimnasios de los Centros de Seguridad Social.
El IMSS en Coahuila puso a disposición de derechohabientes y público en general los gimnasios de los Centros de Seguridad Social. FOTO: IMSS

AMPLIA VARIEDAD DE APARATOS

Los usuarios tienen acceso a una amplia variedad de aparatos, entre los que destacan bicicletas estacionarias y caminadoras para el entrenamiento cardiovascular, bancos de musculación y barras paralelas para el fortalecimiento muscular, así como máquinas de polea y otros equipos especializados que permiten realizar rutinas completas y equilibradas.

Además del equipamiento físico, los Centros de Seguridad Social ofrecen un valor agregado importante: el acompañamiento de entrenadores certificados, quienes orientan a los usuarios y elaboran rutinas personalizadas de acuerdo con la edad, condición física y objetivos de cada persona. Esta asesoría busca garantizar un uso adecuado de las instalaciones y prevenir lesiones, al tiempo que se promueve una práctica segura y constante del ejercicio.

Los gimnasios del IMSS operan de lunes a viernes, en distintos horarios que se adaptan a las necesidades de la población.

Las personas interesadas en inscribirse pueden acudir directamente a las sedes ubicadas en Saltillo, en la calle Manuel Doblado, en la Zona Centro, entre Luis Gutiérrez y Pablo de Mejía, con teléfono 844 412 82 33; en Monclova, sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Guadalupe, a un costado del Teatro del IMSS; y en Piedras Negras, en el bulevar Mendoza Berrueto, frente al Hospital General de Zona No. 11.

