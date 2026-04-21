Refuerzan control de diabetes con pláticas en Torreón

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Torreón
/ 21 abril 2026
    Refuerzan control de diabetes con pláticas en Torreón
    Especialista imparte plática sobre control de la diabetes y uso de medicamentos durante sesión informativa del programa. CORTESÍA

Las sesiones incluyen orientación médica, monitoreo de glucosa y promoción de hábitos saludables para pacientes

TORREÓN, COAH.— La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón realizó una plática informativa dirigida a integrantes del “Club Diabético”, con el objetivo de fortalecer el control de la enfermedad mediante el uso adecuado de medicamentos y la adopción de hábitos saludables.

De acuerdo con el titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, la sesión fue impartida por el doctor Enrique Martínez Mancha, quien abordó temas como el control de la glucosa, la importancia de seguir el tratamiento médico y la prevención de complicaciones.

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Durante la actividad también se promovió la alimentación balanceada mediante la entrega de bocadillos saludables a los asistentes.

Además, con apoyo del personal de enfermería, se realizó la toma de signos vitales y la medición de glucosa, como parte del seguimiento al estado de salud de los participantes.

El “Club Diabético” es un programa que se realiza de forma semanal y cuenta con más de un año de operación, con una asistencia de entre 15 y 25 personas por sesión.

$!Personal de salud mide la presión arterial y glucosa de asistentes como parte del seguimiento en el Club Diabético.
Personal de salud mide la presión arterial y glucosa de asistentes como parte del seguimiento en el Club Diabético. CORTESÍA

Las personas interesadas en integrarse pueden acudir a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en avenida Ocampo 1167 oriente, colonia Segundo de Cobián, o solicitar informes al teléfono 871 500 7200.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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