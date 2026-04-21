Refuerzan control de diabetes con pláticas en Torreón

TORREÓN, COAH.— La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón realizó una plática informativa dirigida a integrantes del “Club Diabético”, con el objetivo de fortalecer el control de la enfermedad mediante el uso adecuado de medicamentos y la adopción de hábitos saludables. De acuerdo con el titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, la sesión fue impartida por el doctor Enrique Martínez Mancha, quien abordó temas como el control de la glucosa, la importancia de seguir el tratamiento médico y la prevención de complicaciones.

Durante la actividad también se promovió la alimentación balanceada mediante la entrega de bocadillos saludables a los asistentes. Además, con apoyo del personal de enfermería, se realizó la toma de signos vitales y la medición de glucosa, como parte del seguimiento al estado de salud de los participantes. El “Club Diabético” es un programa que se realiza de forma semanal y cuenta con más de un año de operación, con una asistencia de entre 15 y 25 personas por sesión.

Las personas interesadas en integrarse pueden acudir a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en avenida Ocampo 1167 oriente, colonia Segundo de Cobián, o solicitar informes al teléfono 871 500 7200.

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